Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională

Sâmbătă, 9 mai 2026, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au participat la etapa județeană a concursului național de educație juridică „Be Legal! Be Cool!”, competiție organizată în parteneriat de către Asociația VeDem Just și ISJ Botoșani.

La această ediție au participat peste 1000 de elevi din 34 de județe, care au avut de rezolvat, în regim de viteză, 50 de întrebări tip grilă din domeniul educației civice și juridice, bazate pe Constituția României, Statutul Elevului, ghidul „Elevul și Legea” realizat de VeDem Just și aplicația de mobil „Lege-n-Dar”.

Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia s-au clasat pe următoarele locuri:

Grupa I – Profesor coordonator: Prof. Povian Ioan-Emanuel

-Locul I – Boșca Paven Daria Georgiana

-Locul al II-lea – Fica Sofia-Maria

-Locul al III-lea – Doțiu Athnana-Maria

Grupa II – Profesor coordonator: Prof. Roman Ioan

-Locul I – Bîrla Emilian Ioan

-Locul al III-lea – David Antonia

Elevii clasați pe locul I s-au calificat la etapa națională, care va avea loc la Vorona, județul Botoșani.

,,Suntem mândri de rezultatele obținute de elevii școlii noastre. Le dorim mult succes și inspirație în continuare! Daria și Emilian vă ținem pumnii! Felicitări tuturor elevilor pentru implicare, seriozitate și rezultatele obținute, precum și profesorilor coordonatori pentru sprijinul și dedicarea lor!”, au transmis reprezentanții școlii.

