Curier Județean

Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

De

Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională

Sâmbătă, 9 mai 2026, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au participat la etapa județeană a concursului național de educație juridică „Be Legal! Be Cool!”, competiție organizată în parteneriat de către Asociația VeDem Just și ISJ Botoșani.

La această ediție au participat peste 1000 de elevi din 34 de județe, care au avut de rezolvat, în regim de viteză, 50 de întrebări tip grilă din domeniul educației civice și juridice, bazate pe Constituția României, Statutul Elevului, ghidul „Elevul și Legea” realizat de VeDem Just și aplicația de mobil „Lege-n-Dar”.

Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia s-au clasat pe următoarele locuri:

Grupa I – Profesor coordonator: Prof. Povian Ioan-Emanuel

-Locul I – Boșca Paven Daria Georgiana
-Locul al II-lea – Fica Sofia-Maria
-Locul al III-lea – Doțiu Athnana-Maria

Grupa II – Profesor coordonator: Prof. Roman Ioan

-Locul I – Bîrla Emilian Ioan
-Locul al III-lea – David Antonia

Elevii clasați pe locul I s-au calificat la etapa națională, care va avea loc la Vorona, județul Botoșani.

,,Suntem mândri de rezultatele obținute de elevii școlii noastre. Le dorim mult succes și inspirație în continuare! Daria și Emilian vă ținem pumnii! Felicitări tuturor elevilor pentru implicare, seriozitate și rezultatele obținute, precum și profesorilor coordonatori pentru sprijinul și dedicarea lor!”, au transmis reprezentanții școlii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

9 mai 2026

De

Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor Dealurile din Pianu de Jos au început să își recapete farmecul de altădată, odată cu implementarea unui proiect de plantare a cireșilor inițiat de Asociația „La Pas”. Acțiunea se desfășoară în mai multe începând din 2024 și […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților. O persoană rănită și trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

9 mai 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților. O persoană rănită și trafic îngreunat Un accident rutier, cu două mașini implicate, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14.30, pe Calea Moților din Alba Iulia.  Citește și: UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

9 mai 2026

De

David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026 Performanță de excepție pentru Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia. Elevul David Oprița (clasa a VI-a B) a obținut un rezultatul deosebit la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată […]

Citește mai mult