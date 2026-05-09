Programul Rabla 2026: Buget mai mare decât în 2025 și accent pe mașinile produse și asamblate în Europa

Proiectul de buget al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026 a fost lansat în consultare publică de Ministerul Mediului. Potrivit ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, cele mai mari alocări vizează proiectele de apă și canalizare, iluminatul public, împăduririle și programul Rabla, care va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

Ea a transmis printr-o postare pe Facebook că 1,5 miliarde de lei vor fi alocate pentru proiecte de apă și canalizare, acesta fiind un nou program al ministerului.

„În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală”, a precizat Diana Buzoianu.

Schimbare majoră la programul Rabla

De asemenea, ca alocare pentru programe noi, ministra a transmis că 400 milioane lei vor fi direcționați către un pentru program național de stocare cu baterii: „Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”.

Un program de mare interes pentru mulți români, programul Rabla, va avea un buget de 300 de milioane de lei pentru achiziționarea de mașini noi de către persoanele fizice. Programul vine, în faza proiectului de buget cu o noutate, în sensul că se va concentra, în principal către mașinile produse în Europa.

„Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa”, a anunțat Diana Buzoianu.

700 milioane de lei sunt direcționate către programul de iluminat public. Vor fi finanțate proiecte de modernizare a localităților. Beneficiile imediate sunt clare, în opinia ministrului Mediului: creșterea siguranței în comunități și reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administrațiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiții.

250 milioane lei sunt alocate către programul național de împăduriri. „În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone. Următorul pas, după aprobarea bugetului, este să gândim și adoptăm ghidurile îmbunătățite față de anii anteriori!”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Peste jumătate din bugetari vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice și din companiile de stat au peste 45 de ani

Peste jumătate din bugetari vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice și din companiile de stat au peste 45 de ani Guvernul interimar Bolojan atrage atenția auspra unei posibile crize pe piața de muncă din România în următorii ani, în raportul privind eficiența administrației publice și […]

Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și 1 iunie 2026: Timp frumos, specific perioadei. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Timp frumos, specific perioadei. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, vineri, 8 mai 2026 prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În următoarea perioadă vor fi temperaturi normale, dar și destule ploi. *Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 […]

Escrocheria „Mounjaro" face victime în România. Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor

Escrocheria „Mounjaro" face victime în România, iar tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Eli Lilly România trage un semnal de alarmă asupra produselor contrafăcute sau neautorizate promovate ca tratamente pentru obezitate, inclusiv sub numele Mounjaro. Compania atrage […]

