FOTO | Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil

Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil

Sportivii din Alba Iulia au cucerit patru medalii în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, din Cehia.

Bilanțul strălucitor este următorul:

*Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de aur, 280kg ridicate la âmpins din culcat, categoria +120 kg M2;

*Sorin Cazacu (CS Universitar din Alba Iulia), medalie de aur, 240 kg ridicate la împins din culcat, categoria 120 kg M2;

*Marius Pătruț (CS Zamolxis Alba Iulia), medalie de argint, 212,5 kg ridicate la împins din culcat, categoria 105 kg M2;

*Lucian Oțoiu (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint, 220 kg ridicate la împins din culcat, categoria 120 kg M2.

„Felicitările mele! Ați avut de luptat și cu greutățile și cu juriul!”, a transmis președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan.

