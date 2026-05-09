Sport

FOTO | Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil

Sportivii din Alba Iulia au cucerit patru medalii în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, din Cehia.

Bilanțul strălucitor este următorul:

*Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de aur, 280kg ridicate la âmpins din culcat, categoria +120 kg M2;

*Sorin Cazacu (CS Universitar din Alba Iulia), medalie de aur, 240 kg ridicate la împins din culcat, categoria 120 kg M2;

*Marius Pătruț (CS Zamolxis Alba Iulia), medalie de argint, 212,5 kg ridicate la împins din culcat, categoria 105 kg M2;

*Lucian Oțoiu (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint, 220 kg ridicate la împins din culcat, categoria 120 kg M2.

„Felicitările mele! Ați avut de luptat și cu greutățile și cu juriul!”, a transmis președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

9 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă! CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie senzațională, pe „Cetate”, în „finala” cu rivala SCM Zalău, scor 3-0 (3-0), un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după ce mai bună […]

Citește mai mult

Sport

LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

9 mai 2026

De

LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, sunt 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026 LPS Sebeș, victorii în etapa 23 din Seria 8 a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, în deplasare cu CSȘ Caransebeș. LPS Sebeș are 8 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa 20: Spicul Daia Română a încurcat liderul Viitorul Sântimbru

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

9 mai 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 20: Spicul Daia Română a încurcat liderul Viitorul Sântimbru, partida încheindu-se la egalitate, scor 1-1 Școala de Fotbal Valea Frumoasei s-a impus în prelungiri la Zlatna, CS Oca Mureș a câștigat clar cu „lanterna roșie” Sportul Câmpeni, plus o remiză spectaculoasă între Fortuna Lunca Mureșului și Peformanța Ighiu, sunt rezultatele din primele […]

Citește mai mult