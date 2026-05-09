Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba”

Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) a depus, în 30 aprilie 2026, două plângeri prealabile împotriva hotărârii adoptate de Consiliul Local Alba Iulia și una împotriva hotărârii Consiliul Local Ciugud privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba”, noua structură destinată gestionării serviciului de transport public local prin curse regulate.

Potrivit documentației, prin prima plângere prealabilă adresată Consiliul Local Alba Iulia se solicită: ,,REVOCAREA ÎN TOT a Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 26.03.2026 privind retragerea municipiului Alba Iulia din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, ca fiind nelegală și de natură a prejudicia grav interesele Asociației și ale celorlalte Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) membre.”

Motivele plângerii invocate de AIDA-TL:

Nelegalitatea hotărârii prin eludarea obligațiilor financiare și patrimoniale la retragere Afectarea principiului continuității și integrării serviciului comunitar de transport public Condiționarea retragerii de avizul finanțatorilor (PNRR/Programe Europene) Deturnarea scopului asociativ și utilizarea cadrului AIDA-TL pentru obținerea finanțărilor europene, cu afectarea intereselor celorlalte UAT-uri membre

,,Retragerea nu poate fi analizată ca o simplă manifestare de voință unilaterală, ci ca un act administrativ care afectează în mod direct și grav interesele legitime ale celorlalte UAT-uri membre și care este afectate de un viciu de legalitate de natură să atragă sancțiunea anulării.

Totodată, menținerea actului administrativ contestat va determina inițierea tuturor demersurilor necesare pentru angajarea răspunderii juridice a persoanelor implicate în adoptarea și punerea în executare a acestei măsuri nelegale, inclusiv sub aspectul utilizării fără drept a cadrului asociativ al AIDA-TL în obținerea de finanțări”, se arată în textul plângerii prealabile.

În aceeași zi, AIDA-TL a depus o altă plângere prealabilă împotriva hotărârii Consiliul Local Alba Iulia prin care se solicită: ,,REVOCAREA ÎN TOT a actului administrativ” nr. 72 emis la data de 26.03.2026.

Potrivit documentelor studiate, motivele ,,de fapt și de drept” invocate sunt:

Suprapunerea nelegală de competențe și încălcarea principiului delegării unic;

Afectarea interesului legitim al AIDA-TL și al celorlalte UAT-uri membre;

Nelegalitatea actelor subsecvente înființării noii structuri;

,,Având în vedere argumentele de nelegalitate invocate mai sus și vătămarea iminentă a drepturilor AIDA-TL, vă solicităm să introduceți pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local revocarea în integralitate a HCL nr. 72/2026″, se mai arată în document.

AIDA-TL a precizat că, în cazul în care plângerea prealabilă va fi respinsă sau nu va fi soluționată favorabil în termenul legal de 30 de zile va sesiza instanța de contencios administrativ.

O plângere prealabilă a fost făcută și către Consiliul Local Ciugud cu scopul revocării HCL Ciugud nr.47/25.03.2026. Deturnarea scopului și exercitarea abuzivă a dreptului și încălcarea obligațiilor asumate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri europene sunt câteva dintre motivelele enumerate.

Reamintim că, consilierii locali din Alba Iulia au aprobat proiecte de hotărâri privind retragerea municipiului Alba Iulia din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), respectiv înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate denumită „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT ALBA”, în fapt o asociere cu comuna Ciugud pentru gestionarea în comun a transportului local în cele două UAT-uri învecinate, în cadrul ședinței ordinare de joi, 26 martie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia.

