Ştirea zilei

APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 29 de minute

în

De

APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei

O femeie în vârstă de 36 de ani, din Scărișoara, județul Alba traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost diagnosticată în 2025 cu o formă agresivă de cancer care necesită tratament complex și costisitor în clinici din străinătate.

Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei femeii din Munții Apuseni, motiv pentru care a fost lansat un apel public de sprijin.

„Viața ne pune uneori în fața unor lupte grele. Adina trece printr-o perioadă foarte dificilă și are nevoie de ajutorul nostru pentru a continua tratamentul costisitor în clinici din afara țării, costuri care depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

Ieri (n.a. joi, 7 mai 2026) am vorbit cu ea; ne știm de când eram copii. A rămas același om optimist, luptător și cu dorința de a lupta cu această formă foarte agresivă de cancer – carcinom scuamos hemimaxilar stâng – cu care a fost diagnosticată anul trecut și cu care duce o luptă grea de atunci.

Orice ajutor contează: o distribuire, o donație sau o rugăciune. Împreună putem aduce speranță și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie”, a transmis Alin Purda, un salvator ISU implicat în acțiuni umanitare, cel care a lansat apelul public.

Cei care doresc să ajute o pot face prin donații în conturile:

Cont în lei:

Titular: Trifa Adina Marina

IBAN: RO18RNCB0255115307740001

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cont în euro:

Titular: Trifa Adina Marina

IBAN: RO44RNCB0255115307740018

Cod SWIFT: RNCBROBU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 mai 2026

De

Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba” Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) a depus, în 30 aprilie 2026, două plângeri prealabile împotriva hotărârii adoptate de Consiliul Local Alba Iulia și una împotriva […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Vitezoman din Alba, oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut. Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

9 mai 2026

De

Vitezoman din Alba, oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut. Ce alcoolemie avea Un vitezoman din Alba a fost oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut, având o alcoolemie de 2,07 g/l. Potrivit IPJ Alba, la data […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la OMOR. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat. De la ce a plecat totul

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

9 mai 2026

De

Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la OMOR. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, a fost reținut pentru tentativă la OMOR și lovire. Și […]

Citește mai mult