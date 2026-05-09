APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei

O femeie în vârstă de 36 de ani, din Scărișoara, județul Alba traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost diagnosticată în 2025 cu o formă agresivă de cancer care necesită tratament complex și costisitor în clinici din străinătate.

Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei femeii din Munții Apuseni, motiv pentru care a fost lansat un apel public de sprijin.

„Viața ne pune uneori în fața unor lupte grele. Adina trece printr-o perioadă foarte dificilă și are nevoie de ajutorul nostru pentru a continua tratamentul costisitor în clinici din afara țării, costuri care depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

Ieri (n.a. joi, 7 mai 2026) am vorbit cu ea; ne știm de când eram copii. A rămas același om optimist, luptător și cu dorința de a lupta cu această formă foarte agresivă de cancer – carcinom scuamos hemimaxilar stâng – cu care a fost diagnosticată anul trecut și cu care duce o luptă grea de atunci.

Orice ajutor contează: o distribuire, o donație sau o rugăciune. Împreună putem aduce speranță și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie”, a transmis Alin Purda, un salvator ISU implicat în acțiuni umanitare, cel care a lansat apelul public.

Cei care doresc să ajute o pot face prin donații în conturile:

Cont în lei:

Titular: Trifa Adina Marina

IBAN: RO18RNCB0255115307740001

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cont în euro:

Titular: Trifa Adina Marina

IBAN: RO44RNCB0255115307740018

Cod SWIFT: RNCBROBU

