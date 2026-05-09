VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 în „finala” cu SCM Zalău pentru baraj! Dragoș Militaru: „Băieții au răspuns bine presiunii!” | A revenit Indrei, s-au accidentat Ardeiu și Vomir!
CSM Unirea Alba Iulia a învins 3-0 (3-0) în „finala” cu SCM Zalău pentru baraj, în partida de pe „Cetate”! Dragoș Militaru: „Băieții au răspuns bine presiunii!” | A revenit Indrei, s-au accidentat Ardeiu și Vomir!
CSM Unirea Alba Iulia a realizat cea mai bună prestație stagională, impunându-se categoric 3-0 (3-0), într-o confruntare cu o miză imensă, pe „Cetate”, în etapa a șasea a play-off-ului din Liga 3.
Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă!
„Alb-negrii” au avut o primă repriză de vis cu reușite Mihaiu (4, penalty, 8) și Miclăuș (38, primul gol în Liga 3), în fața unui adversar neputincios, cu portarul albaiulian Dinu Moldovan învins în 3 rânduri.
SCM Zalău este eliminată din calcule, batălia pentru locul 2 dându-se între CSM Unirea și Sănătatea Cluj, la egalitate de puncte și meci direct pe „Cetate” peste două săptămâni.
Antrenorul Dragoș Militaru a făcut un gest deosebit la pauză, deplasându-se la ambulanță unde se aflat cei doi jucători accidentați, Vomir și Ardeiu, iar la final a dedicat victoria fetiței sale… Victoria, venită pe lume săptămâna trecută.
A revenit Indrei, după o indisponibilitate de aproximativ 10 luni, intrând în ultimele 10 minute, însă sunt probleme cu Tudor Vomir și Valentin Ardeiu, înlocuiți în minutul 23 din motive medicale. Mijlocașul are o entorsă la gleznă, o accidentare mai ușoară, însă la Tudor Vomir lucrurile par mult mai grave la genunchiul drept, urmând ca luni să fie un examen RMN.
Etapa viitoare Unirea Alba Iulia evoluează la Tășnad, iar Sănătatea Cluj întâlnește Metalurgistul Cugir.
„O victorie meritată, am făcut o repriză foarte bună, puteam avea un avantaj și mai mare. Felicitări băieților pentru atitudine și felul cum au răspuns la presiunea asta, că trebuie să batem neaparat, că e meciul ultimei șanse. Au arătat că pot mult mai mult. În actul secund nu am vrut să ne aruncăm, aveam 3-0, mă bucur că a revenit Indrei. Sunt îngrijorat pentru Ardei și Vomir, sper să fie bine (n.a. – la pauză Militaru s-a deplasat la ambulanță pentru a se interesa de starea de sănătate a celor doi). Ar fi pierderi importante pentru noi, ne-ar lipsi, sper să nu fie ceva grav. Nu pot spune că e cel mai bun meci sub comanda mea, acasă am făcut multe meciuri bune. Au crescut șansele de a ajunge la baraj, suntem la egalitate cu Sănătatea Cluj și un meci direct la Alba Iulia. Victoria o dedic fetiței mele care s-a născut acum o săptămână (n.a. – al cărei nume este Victoria)”, a declarat Dragoș Militaru
foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil
Patru MEDALII strălucitoare pentru sportivii din Alba Iulia în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, în ciuda unui arbitraj ostil Sportivii din Alba Iulia au cucerit patru medalii în ultima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026, din Cehia. Bilanțul strălucitor este următorul: *Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de aur, 280kg […]
VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă!
CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă! CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie senzațională, pe „Cetate”, în „finala” cu rivala SCM Zalău, scor 3-0 (3-0), un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după ce mai bună […]
LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026
LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, sunt 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026 LPS Sebeș, victorii în etapa 23 din Seria 8 a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, în deplasare cu CSȘ Caransebeș. LPS Sebeș are 8 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Infecția cu hantavirus: Nivelul real de risc pentru populație, explicat de Institutul Național de Sănătate Publică
Infecția cu hantavirus: Nivelul real de risc pentru populație, explicat de Institutul Național de Sănătate Publică Un focar de hantavirus...
Programul Rabla 2026: Buget mai mare decât în 2025 și accent pe mașinile produse și asamblate în Europa
Programul Rabla 2026: Buget mai mare decât în 2025 și accent pe mașinile produse și asamblate în Europa Proiectul de...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile...
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba”
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea...
Curier Județean
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei...
FOTO | Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor
Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor Dealurile din...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată...