VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 în „finala” cu SCM Zalău pentru baraj! Dragoș Militaru: „Băieții au răspuns bine presiunii!” | A revenit Indrei, s-au accidentat Ardeiu și Vomir!

CSM Unirea Alba Iulia a învins 3-0 (3-0) în „finala” cu SCM Zalău pentru baraj, în partida de pe „Cetate”! Dragoș Militaru: „Băieții au răspuns bine presiunii!” | A revenit Indrei, s-au accidentat Ardeiu și Vomir!

CSM Unirea Alba Iulia a realizat cea mai bună prestație stagională, impunându-se categoric 3-0 (3-0), într-o confruntare cu o miză imensă, pe „Cetate”, în etapa a șasea a play-off-ului din Liga 3.

„Alb-negrii” au avut o primă repriză de vis cu reușite Mihaiu (4, penalty, 8) și Miclăuș (38, primul gol în Liga 3), în fața unui adversar neputincios, cu portarul albaiulian Dinu Moldovan învins în 3 rânduri.

SCM Zalău este eliminată din calcule, batălia pentru locul 2 dându-se între CSM Unirea și Sănătatea Cluj, la egalitate de puncte și meci direct pe „Cetate” peste două săptămâni.

Antrenorul Dragoș Militaru a făcut un gest deosebit la pauză, deplasându-se la ambulanță unde se aflat cei doi jucători accidentați, Vomir și Ardeiu, iar la final a dedicat victoria fetiței sale… Victoria, venită pe lume săptămâna trecută.

A revenit Indrei, după o indisponibilitate de aproximativ 10 luni, intrând în ultimele 10 minute, însă sunt probleme cu Tudor Vomir și Valentin Ardeiu, înlocuiți în minutul 23 din motive medicale. Mijlocașul are o entorsă la gleznă, o accidentare mai ușoară, însă la Tudor Vomir lucrurile par mult mai grave la genunchiul drept, urmând ca luni să fie un examen RMN.

Etapa viitoare Unirea Alba Iulia evoluează la Tășnad, iar Sănătatea Cluj întâlnește Metalurgistul Cugir.

„O victorie meritată, am făcut o repriză foarte bună, puteam avea un avantaj și mai mare. Felicitări băieților pentru atitudine și felul cum au răspuns la presiunea asta, că trebuie să batem neaparat, că e meciul ultimei șanse. Au arătat că pot mult mai mult. În actul secund nu am vrut să ne aruncăm, aveam 3-0, mă bucur că a revenit Indrei. Sunt îngrijorat pentru Ardei și Vomir, sper să fie bine (n.a. – la pauză Militaru s-a deplasat la ambulanță pentru a se interesa de starea de sănătate a celor doi). Ar fi pierderi importante pentru noi, ne-ar lipsi, sper să nu fie ceva grav. Nu pot spune că e cel mai bun meci sub comanda mea, acasă am făcut multe meciuri bune. Au crescut șansele de a ajunge la baraj, suntem la egalitate cu Sănătatea Cluj și un meci direct la Alba Iulia. Victoria o dedic fetiței mele care s-a născut acum o săptămână (n.a. – al cărei nume este Victoria)”, a declarat Dragoș Militaru

foto: Lucian DANCIU

