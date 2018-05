FOTO, VIDEO: Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1 – Viitorul pod peste râul Sebeș are toate grinzile montate

Pe lotul 1 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, constructorul a mai redus din turația motoarelor, principala modificare vizibilă față de săptămâna trecută fiind la viitorul pod peste râul Sebeș, unde au fost montate toate grinzile.

La viitorul nod rutier de la Sebeș s-a trecut cu decopertarea dincolo de linia de cale ferată, zonă în care se vor construi bretelele care vor face legătura între A10 și A1.

La viitorul pod peste râul Sebeș au fost montate toate grinzile.

La Valea Orzii se lucrează în continuare la culeea viitoarei supratraversări, iar între Valea Orzii și râul Mureș mai este o porțiune mică unde nu este ridicat terasamentul.

La viitorul pod peste râul Mureș a rămas o singură foreză, celelalte două fiind mutat, dar nu au mai fost lansate grinzi deși lansatorul este încă pe poziție. La viitorul pod peste râul Ampoi s-a mai avansat puțin cu armătura deși era de așteptat să se fi turnat deja beton.

Lotul 1 are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16 plus legătura cu autostrada A1, cea mai complexă lucrare. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL.

Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 de lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Toate lucrările efectuate pe Autostrada Sebeș – Turda sunt monitorizate de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, astfel încât să fie respectate termenele asumate pentru punerea acestora în circulaţie.

