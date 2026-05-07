Politică Administrație

FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

„Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, a explicat Ilie Bolojan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 mai 2026

De

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție” Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat joi, 7 mai 2026, într-o postare în mediul online, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar […]

Citește mai mult

Politică Administrație

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

7 mai 2026

De

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții” Jurnalistul Grigore Cartianu a lansat în spațiul public o listă de 10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

7 mai 2026

De

Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează” Joi, 7 mai 2026, au fost semnate două contracte importante, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, pentru viitorul digital al administrației publice din municipiul Alba […]

Citește mai mult