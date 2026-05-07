FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Acord Bolojan-Fritz „ pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

„Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, a explicat Ilie Bolojan.

