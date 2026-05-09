Infecția cu hantavirus: Nivelul real de risc pentru populație, explicat de Institutul Național de Sănătate Publică

Un focar de hantavirus a fost identificat pe nava olandeză MV Hondius, care transportă circa 150 de pasageri din 28 de țări. Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

Joi, OMS a anunţat că, per total, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus au fost confirmate. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care era infectată cu virusul.

Soţul ei olandez şi o femeie din Germania au murit, de asemenea, iar cazurile lor sunt investigate.

Institutul Național de Sănătate Publică: Clarificări oficiale și nivelul real de risc pentru populație

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la cazurile de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) face următoarele precizări privind această afecțiune și riscurile asociate pentru sănătatea publică.

Infecția cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivala si prin leziuni ale pielii sau muscatura de rozatoare.

În prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor și că hantavirusurile nu se transmit de la om la om..

În România, supravegherea infecției cu hantavirus este realizată la nivel regional, prin sistemul național de supraveghere a bolilor transmisibile coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică, în 8 județe Bacau, Botosani, Iasi, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț, Galați.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face prin evidențierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator.

În perioada 2023 – 2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri ( 4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 și în anul în curs 1 caz până în prezent).

Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecția

