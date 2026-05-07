Politică Administrație

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat joi, 7 mai 2026, într-o postare în mediul online, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul condus de acesta a căzut prin moțiune de cenzură.

Liberalul a explicat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, deoarece o decizie a Curții Constituționale din 2020 nu interzice acest lucru.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă: Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită”, a scris Gabriel Andronache.

Potrivit acestuia, o altă condiție este coagularea, de către candidatul desemnat, a unei noi majorități parlamentare care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură.

„Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD”, a precizat liberalul.

De asemenea, spune el, este nevoie ca „desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică „să treacă o perioadă rezonabilă de timp” de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”. „Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.

„Concluzie – nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”, a conchis Gabriel Andronache.

Criza politică de la București se adâncește după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în condițiile în care scenariile privind formarea unui nou executiv rămân încă neclare. O variantă aflată în discuție la Palatul Cotroceni ar presupune constituirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, susținut de un premier tehnocrat, în ipoteza în care PNL ar intra în opoziție.

Președintele Nicușor Dan a demarat consultări informale cu partidele politice, urmând și consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și vizează planuri pentru cum ar putea să arate o nouă guvernare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 mai 2026

De

Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]

Citește mai mult

Politică Administrație

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

7 mai 2026

De

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții” Jurnalistul Grigore Cartianu a lansat în spațiul public o listă de 10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

7 mai 2026

De

Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează” Joi, 7 mai 2026, au fost semnate două contracte importante, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, pentru viitorul digital al administrației publice din municipiul Alba […]

Citește mai mult