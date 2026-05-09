Curier Județean

FOTO | Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor

Lucian Dărămuș

acum o oră

Dealurile din Pianu de Jos au început să își recapete farmecul de altădată, odată cu implementarea unui proiect de plantare a cireșilor inițiat de Asociația „La Pas”. Acțiunea se desfășoară în mai multe începând din 2024 și are ca scop nu doar refacerea peisajului tradițional, ci și revitalizarea legăturii dintre comunitate și natură.

Prima mobilizare a voluntarilor a avut loc în februarie 2024, când zeci de participanți au urcat pe dealurile localității pentru a planta puieți de cireș. Evenimentul a fost gândit ca o acțiune deschisă comunității, în care oricine a dorit să se implice a putut contribui la transformarea zonei.

Mobilizare exemplară

Un al doilea moment important al proiectului s-a desfășurat în toamna aceluiași an, când organizatorii au reluat plantările, completând zonele deja amenajate și extinzând suprafața acoperită cu puieți. Voluntarii au avut la dispoziție material săditor, dar și materiale de protecție pentru puieți, precum pari de susținere, plasă și sârmă, iar participanții au fost încurajați să aducă unelte proprii pentru lucrările de teren.

Reprezentanții Asociației „La Pas” au subliniat că proiectul nu se rezumă doar la plantare, ci include și activități de întreținere, precum udarea puieților în perioadele secetoase, refacerea gardurilor de protecție și lucrări de formare a arborilor tineri. Potrivit acestora, rezultatele sunt încurajatoare, rata de prindere a puieților fiind una ridicată.

Imbold dat de… nostalgia localnicilor

Inițiativa este inspirată de… nostalgia localnicilor, care își amintesc dealurile din Pianu ca fiind odinioară acoperite de cireși, locuri unde comunitatea mergea primăvara și vara pentru a culege fructe și a petrece timp prețios în natură.

Asociația „La Pas” continuă să promoveze implicarea voluntarilor și a susținătorilor locali, proiectul fiind finanțat în principal din donații și sponsorizări private. În viziunea inițiatorilor, cireșii plantați astăzi ar urma să devină, în câțiva ani, o resursă comunitară și un punct de atracție pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.

foto: Asociația „La Pas”

