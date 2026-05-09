FOTO | Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor
Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor
Dealurile din Pianu de Jos au început să își recapete farmecul de altădată, odată cu implementarea unui proiect de plantare a cireșilor inițiat de Asociația „La Pas”. Acțiunea se desfășoară în mai multe începând din 2024 și are ca scop nu doar refacerea peisajului tradițional, ci și revitalizarea legăturii dintre comunitate și natură.
Prima mobilizare a voluntarilor a avut loc în februarie 2024, când zeci de participanți au urcat pe dealurile localității pentru a planta puieți de cireș. Evenimentul a fost gândit ca o acțiune deschisă comunității, în care oricine a dorit să se implice a putut contribui la transformarea zonei.
Mobilizare exemplară
Un al doilea moment important al proiectului s-a desfășurat în toamna aceluiași an, când organizatorii au reluat plantările, completând zonele deja amenajate și extinzând suprafața acoperită cu puieți. Voluntarii au avut la dispoziție material săditor, dar și materiale de protecție pentru puieți, precum pari de susținere, plasă și sârmă, iar participanții au fost încurajați să aducă unelte proprii pentru lucrările de teren.
Reprezentanții Asociației „La Pas” au subliniat că proiectul nu se rezumă doar la plantare, ci include și activități de întreținere, precum udarea puieților în perioadele secetoase, refacerea gardurilor de protecție și lucrări de formare a arborilor tineri. Potrivit acestora, rezultatele sunt încurajatoare, rata de prindere a puieților fiind una ridicată.
Imbold dat de… nostalgia localnicilor
Inițiativa este inspirată de… nostalgia localnicilor, care își amintesc dealurile din Pianu ca fiind odinioară acoperite de cireși, locuri unde comunitatea mergea primăvara și vara pentru a culege fructe și a petrece timp prețios în natură.
Asociația „La Pas” continuă să promoveze implicarea voluntarilor și a susținătorilor locali, proiectul fiind finanțat în principal din donații și sponsorizări private. În viziunea inițiatorilor, cireșii plantați astăzi ar urma să devină, în câțiva ani, o resursă comunitară și un punct de atracție pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.
foto: Asociația „La Pas”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională Sâmbătă, 9 mai 2026, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au participat la etapa județeană a concursului național de educație juridică „Be Legal! Be Cool!”, competiție organizată în […]
ACCIDENT în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților. O persoană rănită și trafic îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților. O persoană rănită și trafic îngreunat Un accident rutier, cu două mașini implicate, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14.30, pe Calea Moților din Alba Iulia. Citește și: UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au […]
FOTO | David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026
David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026 Performanță de excepție pentru Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia. Elevul David Oprița (clasa a VI-a B) a obținut un rezultatul deosebit la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul Rabla 2026: Buget mai mare decât în 2025 și accent pe mașinile produse și asamblate în Europa
Programul Rabla 2026: Buget mai mare decât în 2025 și accent pe mașinile produse și asamblate în Europa Proiectul de...
Peste jumătate din bugetari vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice și din companiile de stat au peste 45 de ani
Peste jumătate din bugetari vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile...
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea „Asociației Metropolitane de Transport Alba”
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, contestată: AIDA-TL, plângeri prealabile împotriva actelor administrative privind înființarea...
Curier Județean
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei...
FOTO | Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor
Cireșii „îmbogățesc” din nou dealurile din Pianu de Jos printr-un amplu proiect comunitar: Imbold dat de… nostalgia localnicilor Dealurile din...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată...