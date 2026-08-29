Video: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, 0-2 (0-0) | Echipa din „Mica Romă” a dat lovitura în derby „de Alba”, goluri Blănaru și Gâțan
Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, 0-2 (0-0) | Echipa din „Mica Romă” a dat lovitura în derby „de Alba”, goluri Blănaru și Gâțan, în actul secund, contra unei echipe in inferioritate din minutul 43
Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, derby „de Alba” în runda inaugurală. La gazde a revenit fundașul Sebastian Itu, transferat în această vară la divizionara secundă Poli Timișoara, unde nu a jucat deloc
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CIL Blaj a dat lovitura în derby „de Alba” din etapa inaugurală a Seriei 7, 2-0 (0-0) în deplasare cu Metalurgistul Cugir. Formația din „Mica Romă” a dovedit maturitate într-un meci echilibrat în prima repriză, până în momentul hotărâtor când gazdele au rămas în inferioritate numerică (eliminat Butnariu, 42).
Elevii lui Daniel Tătar au profitat de superioritate și au punctat rapid, la reluare, prin Blănaru (52) și Gâțan (54). CL Blaj a arătat că aventura din Cupa României, la un pas de grupe, nu a fost întâmplătoare, și a arătat față de pretedentă la play-off, așteptând cu moral ridicat un alt derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia, la Tiur. Cugirul a suferit mult după eliminare, încă nu are un vârf de atac, iar în actul secund nu a mai reușit să pună probleme, având doar oportunitatea lui Minteuan (77, intervenție Păduraru), la poarta cealaltă fiind intervenția lui B. Avram (82, a respins în bară reluarea lui Gallini)
La Metalurgistul a revenit Sebastian Itu (20 de ani), fiul antrenorului Lucian Itu, de la Poli Timișoara, grupare cu care a semnat în această vară, dar unde nu a jucat deloc! De asemenea, la gazde a fost titular Wilson Igwe (nigerian, 22 de ani, ex-CS Gheorgheni), lipsind ucraineanul Liubashov (accidentat), iar la blăjeni printre rezerve s-a numărat atacantul Gallini (fost și în primăvară).
La Blaj, diferența a făcut-o experiența lui Blănaru, dar s-au remarcat și tienrii S. Bran și Micu-Cristea
Un start alert, cu intervenții ale portarilor, Păduraru (8, la Butnariu), respectiv B. Avram (12, la S. Bran și 27, la liberă R. Pîntea). Dublă ocazie cugireană (39), intervenție Păduraru la B. Minteuan și reluare Cocan cu capul peste!
*Butnariu, eliminat în minutul 41
Ex-uniristul Butnariu a fost eliminat în minutul 41, pentru cumul de avertismente, al doilea pentru fault la Blănaru, iar „roș-albaștrii” au de suferit mai bine de o repriză în inferioritate!
*Penalty neacordat pentru CIL!
Lungar (45) a solicitat penalty după un duel în careu cu portarul B. Avram, o fază la limită care cu siguranță era decisă altfel dacă nu se producea după eliminarea lui Butnariu, câteva minute mai devreme, fiind circumstanțe de lovitură de pedeapsă.
La reluare, CIL Blaj a rezolvat ecuația disputei în câteva minute, distanțându-se rapid
Inevitabilul s-a produs și Blănaru (53) a deschis scorul cu o reluare cu capul, după o centrare de pe stânga venită de la un alt ex-unirist R. Pîntea. Peste două minute, șah-mat în defensiva cugireană și o fază finalizată de Gâțan (la o acțiune Blănaru și o deviere Micu-Cristea) cu un șut bară-gol
Metalurgistul: B. Avram – P. Pahone, Igwe, Balaur, Kiraly, Șaucă/cpt., Butnariu, Udrea, Minteuan, Goronea (46, Mâlnă), Cocan; rezerve Herlea, Bura, Păcurar, Tăban, Iosif, Mâlnă, Sebaș, S. Itu, G. Cristea. Antrenor Lucian Itu.
CIL: Păduraru – Vodă, Jica, Băican, Boldea – S. Bran, Gâțan – A. Păntea, Micu-Cristea, Lungar – Blănaru/cpt; rezerve Checicheș, R. Damian, Vereșmortean, Gallini, Macarie, Ciumaș-Aron, Tineiu, Fleșer, Crivac. Antrenor Daniel Tătar.
Arbitri D. Lac, Ad. Opriș, B. Vasile (toți Sibiu); rezervă M. Mărginean (Blaj) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), C. Orbonaș (Hunedoara)
Dan HENEGAR
Foto Sorin GIURCĂ
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