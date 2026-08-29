Foto: CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana 1-0 (0-0), pe „Cetate” | Pustai, victorie la debut! Gol, brazilianul Cordeiro
CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana 1-0 (0-0), pe „Cetate” | Pustai, victorie la debut pe banca „alb-negrilor”! Gol, brazilianul Cordeiro
CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, pe „Cetate”, 1-0 (0-0), gol brazilianul Cordeiro (58)
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La reușita lui Cordeiro (58) Niakate a luat o acțiune pe cont propriu și i-a pasat lui Donca care a prelungit în careu, de unde brazilianul a reluat în plasă, din alunecare
Până la deschiderea scorului au fosu câteva oportunităâi majore ale „alb-negrilor”, iar în final Indrei putea majora avantajul
Albaiulienii au învins, cu multe emoții, tremurând la ocaziile imense ale oaspeților: Jinga (67, bară) și Ninga (75)
„Alb-negrii” sunt obligați să învingă în prima confruntare stagională. Datoare după șocul din ultimul amical, 0-4 la Mediaș, gruparea din Cetatea Marii Uniri nu-și permite să rateze startul, după o vară a marilor transformări la toate nivelurile. Cu un lot restructurat din temeli, cu doar 3 supraviețuitori (Indrei, Giurgiu și Ondreykovicz), albaiulienii trebuie să pășească cu dreptul la startul mandatului cuplului Bogdan Apostu-Cristian Pustai. La Unirea Sântana, sub comanda lui Adrian Abrudean, au ajuns, printre alții, Gârlea (Viitorul Arad), Giosu (Unirea Alba Iulia), C. Rus (SC Schalchen, Austria), nigerianul Chinoso și mai mulți tineri înprumutați de la UTA Arad. În sezonul precedent, dublă victorie albaiuliană, 5-0 și 1-0 (ultima, în martie, 2026, gol Giurgiu, din penalty).
Arbitri R. Frățilă, Șt. Negulescu (ambii Sibiu), A. Revnic; rezervă M. Mărgărit (ambii Cluj) Observatori C. Dansa (Satu Mare), I. Orosfoian (Mureș)
Foto: Szilagyi Peter
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