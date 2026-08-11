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Foto: Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

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Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj

Divizionara terță Metalurgistul Cugir a suferit o înfrângere, marți, 11 august 2026 în testul de gală cu „U” Cluj, disputat în deplasare, cu prim-divizionara. 

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Metalurgistul Cugir a pierdut testul amical de gală cu prim-divizionara „U” Cluj, pentru divizionara terță fiind o onoare să susțină acest joc de verificare cu „șepcile roșii”.

Prin amânarea disputei cu CFR Cluj, din etapa a patra a SuperLigii, elevii lui Cristiano Bergodi au căutat un partener pentru un joc de verificare, iar Metalurgistul Cugir a acceptat, firesc, propunerea, partida disputându-se pe stadionul din Parcul „Dr. Iuliu Hațieganu”.

La pauză scorul a fost 4-1, duble Postolachi (5, 8), L. Pall (23, 27), ecartul fiind redus de Cocan (la 0-2).

Scor final: 7-1 în favoarea „șepcilor roșii”.

Au mai înscris pentru gazde: Postolachi (82), D. Crișan (54) și Gheorghiță (88).

„U”: Moldovan – Chinteș, Poulolo, Cisse, Adams, Simion, Pinho, Pall, Chukwu, Mendy, Postolachi; rezerve Iuhos, Gheorghiță, Crișan.

Echipa trimisă în teren în partea a doua de „U”: Moldovan (Iuhos din minutul 66), Adams, Cisse, Poulolo, Chinteș, Crișan, Simion, Chukwu, Pall, Gheorghiță, Postolachi.

Următorul amical, cu CSU Alba Iulia, în 14 august și apoi cu Jiul Petroșani, în 22 august, ultima repetiție

Foto: FC Universitatea Cluj

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