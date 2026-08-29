Video | Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi a plecat. A fost reținut de polițiști

Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi a plecat. A fost reținut de polițiști

Un tânăr de 25 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere după ce ar fi utilizat o flacără deschisă pentru a arde resturi menajere, iar ulterior ar fi părăsit locuința.

În urma acestei acțiuni, a izbucnit un incendiu, interiorul apartamentului fiind distrus în proporție de 85%.

Potrivit IPJ Alba, la fata de 28 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din oraș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în apartamentul în care locuia, situat pe strada George Coșbuc din Cugir, ar fi utilizat o flacără deschisă pentru a arde resturi menajere, iar ulterior ar fi părăsit locuința.

În urma acestei acțiuni, a izbucnit un incendiu, interiorul apartamentului fiind distrus în proporție de 85%.

Incendiul a fost stins de către echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, fiind înregistrate doar pagube materiale la apartamentul în cauză și la holul blocului.

În cursul zilei de azi, 29 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

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