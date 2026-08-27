Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei

Vești bune – pentru locuitorii a două blocuri din orașul Zlatna și pentru toți cetățenii care utilizează sala de evenimente din fosta cantină – vin odată cu semnarea de către autoritățile publice din oraș a două contracte de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea energetică a imobilelor de locuințe colective pe de strada Mărășești – Bloc 6 și strada Gării – bloc 18, precum și a Sălii de Evenimente. Ambele contracte, în valoare totală cumulată de peste 3,6 milioane de euro, sunt finanțate în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este Autoritate de Management, potrivit unui comunicat transmis de ADR Centru.

Investiții de peste 22 de milioane de lei

Proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocului 6, str. Mărășești nr. 1 și a blocului 18, str. Gării, oraș Zlatna, jud. Alba”, este finanțat în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale. Valoarea totală a proiectului este de 9.137.463,79 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 7.729.509,67 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile din Bugetul de stat este de 1.182.160,30 lei. Termenul de finalizare a proiectului este luna august 2028.

Complementar, proiectul „Eficiență energetică în clădiri publice – clădire Cantină-Sală de evenimente” este finanțat în cadrul aceleiași Priorități a Programului, dar pe Acțiunea 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice. Valoarea totală a acestei cereri de finanțare este de 13.301.386,11 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 8.509.054,50 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile din Bugetul de stat este de 1.301.384,80 lei. Termenul de finalizare al acestui proiect este luna octombrie 2028.

„Mai mult de jumătate dintre clădirile rezidențiale multifamiliale din Regiunea Centru sunt construite înainte de 1990, când standardele de eficiență termică erau altele. Aceste blocuri au deja un stadiu de uzură fizică semnificativ, iar cele din orașul Zlatna se înscriu în acest tipar. De aceea, administrația publică locală a obținut finanțare nerambursabilă de aproape 2 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a două blocuri, cu 80 de locuințe. Locatarii acestora vor avea parte de un confort mai ridicat, iar orașul va beneficia de o estetică îmbunătățită, un factor important pentru o localitate care este una dintre porțile de intrare spre zona turistică a Munților Apuseni și care are el însuși ambiția de a se afirma în această industrie. Pe de altă parte, investițiile în eficientizarea energetică a clădirilor publice sunt decisive pentru reducerea cheltuielilor bugetare și protejarea mediului înconjurător. Clădirile administrației sunt mari consumatoare de resurse din cauza vechimii și a izolației deficitare, iar astfel de lucrări duc la scăderea costurilor cu gazul și energia electrică utilizate din surse publice”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul de reabilitare a blocurilor își propune să răspundă unei nevoi de reducere a consumului energetic și de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru locatari. Cele două blocuri au fost construite în anii 1970-1980 și prezintă deficiențe structurale și funcționale care contribuie la pierderi semnificative de energie.

Lucrările care vor fi realizate prin proiect sunt: demontarea izolației existente și înlocuirea cu termosistem modern de vată minerală, termoizolarea planșeului peste ultimul etaj, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă, montarea de panouri radiante în casele scărilor, montarea de panouri fotovoltaice pentru alimentarea sistemului de iluminat, modernizarea instalației de iluminat în părțile comune, refacerea trotuarelor perimetrale, refacerea șarpantei și învelitorii.

Pe de altă parte, creșterea eficienței energetice în sala de evenimente a orașului Zlatna se va face prin realizarea lucrărilor absolut necesare de reabilitare termică, precum și a lucrărilor de refacere a finisajelor interioare și exterioare, inclusiv refacerea instalațiilor electrice și sanitare, concomitent cu reparația deficiențelor prezente în clădire: tencuieli și pardoseli dezafectate, instalații nefuncționale etc.

Proiectul „Eficiență energetică în clădiri publice – clădire Cantină-Sală de evenimente” contribuie la eficientizarea energetică a clădirilor publice urbane, prin lucrările propuse fiind estimată atât reducerea consumului anual de energie primară, cât și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu mai mult de 80% până la finalul implementării proiectului.

Primar: ,,Valorificăm toate sursele de finanțare europeană disponibile”

„La Zlatna, valorificăm toate sursele de finanțare europeană disponibile pentru ca proiectele importante ale orașului să poată fi realizate fără o presiune majoră asupra bugetului local. De aceea, este important ca locuitorii orașului nostru să știe că aceste două blocuri sunt finanțate prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027 și că ele se adaugă celorlalte blocuri din oraș care beneficiază de reabilitare energetică, tot cu ajutorul fondurilor europene, dar din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Din valoarea totală a proiectului, 4.137.398,98 lei sunt pentru reabilitarea energetică a Blocului 6 și 5.000.064,81 lei pentru reabilitarea energetică a Blocului 18. Această investiție de peste 9,1 milioane de lei, va conduce la modernizarea celor două blocuri, la reducerea consumului de energie și, implicit, la îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru familiile de aici.

Iar dacă vorbim de fosta Cantină, acum avem o foarte importantă sală de evenimente în centrul orașului nostru. Prin această investiție atragem bani europeni pentru a reface o clădire utilă pentru toți cetățenii, iar banii zlătnenilor astfel economisiți pot fi redirecționați către educație, sănătate sau alte tipuri de infrastructură, crescând și durata de viață a imobilului”, a declarat domnul Silviu Ponoran, primarul orașului Zlatna.

Beneficiarii proiectului sunt locatarii/proprietarii celor 80 de locuințe, precum și întreaga comunitate zlătneană, prin creșterea esteticii urbane.

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