Foto | Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor”

Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor”

Festivitatea de premiere a cuplurilor din Șebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie a avut loc în cadrul evenimentului ,,Armonii în Sebeș”, joi, 27 august 2026, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș.

Cu această ocazie, primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a publicat o serie de fotografii de la eveniment, alături de textul:

,,Seniorii Sebeșului în Armoniile Orașului. Festivitatea de premiere a cuplurilor care au aniversat 50 de ani de căsătorie.

Evenimentul a avut loc în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, joi, 27 august 2026

Gânduri calde tuturor seniorilor noștri!”, a scris edilul din Sebeș pe Facebok.

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, din data de 17 august 2026, au fost aprobate fondurile necesare pentru premierea cuplurilor semicentenare din Sebeș.

„Art. 1. Se alocă suma de 41,40 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026, cu suma de 600 lei/familie, conform listei cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se alocă suma de 21,74 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026”, prevede proiectul de hotărâre.

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