Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba

Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba

Recent, pe masa consilierilor județeni din Alba, a ajuns propunerea ca elevii care învață în altă localitate și nu beneficiază de transport public să primească o sumă forfetară de 0,77 lei/kilometru.

În multe cazuri, suma este insuficientă pentru costurile reale suportate de familii. Dacă nu există autobuz, părinții trebuie să găsească singuri, în fiecare zi, o soluție pentru ca un copil să ajungă la școală.

De aceea, împreună cu colegii mei, consilierii județeni ai PSD Alba, am propus un amendament prin care Consiliul Județean Alba să suplimenteze cu 20% suma de 0,77 lei/km, astfel încât sprijinul acordat acestor elevi să ajungă la aproape 1 leu/kilometru.

PNL Alba a votat împotrivă. Iar consilierii AUR au votat și ei împotrivă, cot la cot cu PNL. Amendamentul nostru a fost respins.

Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba și domnul Ion Dumitrel au responsabilitatea organizării transportului public județean. Dacă administrația nu reușește să asigure un autobuz, nu este normal ca tot părinții să plătească diferența din propriul buzunar.

Un copil dintr-un sat nu trebuie să aibă mai puține șanse la educație doar pentru că administrația județeană nu i-a asigurat transport. Noi am propus un sprijin în plus pentru acești copii. PNL și AUR au spus NU.

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