Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul

Primăria Abrud pregătește una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră locală. UAT Abrud a lansat documentația pentru atribuirea contractului de lucrări privind modernizarea a aproape 7,1 kilometri de străzi, investiție finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 7.936.594,91 lei fără TVA, iar viitorul executant va avea la dispoziție cel mult 18 luni pentru finalizarea lucrărilor.

7.099 de metri de drumuri, 30 de tronsoane

Potrivit caietului de sarcini, rețeaua vizată are o lungime totală de 7.099 de metri. Lista include străzi și tronsoane precum Gării, Dealului, Luncilor, Drajii, Vâlcelelor, Ioan Slavici, Salcâmilor, Cetății, Tudor Vladimirescu, Stavar, Știurt, Lt. Anca Virgil, Panduri, Gheorghe Doja, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Oborului, Săliște, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Gura Cornei, Cristea, Mecea și Calea Bradului spre Borzești.

Documentația detaliază 30 de poziții de străzi sau loturi, lungimile însumate ajungând la 7.099 metri. Cel mai lung tronson este Calea Bradului spre Borzești, pe DC 157, cu 1.521 de metri, în timp ce alte tronsoane sunt mult mai scurte, de câteva zeci sau sute de metri.

Proiectul nu înseamnă însă doar turnarea unui covor asfaltic.

De la fundație până la asfalt

Pentru sistemul rutier nou este prevăzută o structură formată din 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică BA16, 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4, 15 cm strat de bază din piatră spartă, 30 cm strat de fundație din balast și 15 cm strat de formă din deșeuri de carieră.

În zonele unde platforma carosabilă poate fi lărgită sunt prevăzute structuri adaptate, iar pe anumite drumuri sunt proiectate acostamente de 50 de centimetri.

Investiția include și trotuare, cu pavaj pietonal prefabricat de 6 cm, strat de nisip, piatră spartă și balast. Pentru borduri sunt prevăzute fundații din beton C16/20.

O componentă importantă este reprezentată de gestionarea apelor pluviale. Documentația prevede utilizarea pantelor transversale și longitudinale, dar și exploatarea și amenajarea dispozitivelor de scurgere existente – șanțuri, canale, podețe și alte elemente de evacuare a apelor.

La accesele către proprietăți sunt prevăzute tuburi DN 300 și plăci de suprabetonare din beton armat, iar în zonele cu taluzuri abrupte sunt prevăzuți parapeți de siguranță tip H2. Drumurile laterale vor fi racordate pe câte 10 metri, pentru limitarea transportului de noroi pe carosabil.

Contract de aproape 8 milioane de lei, fără TVA

Valoarea estimată totală a lucrărilor este de 7.936.594,91 lei fără TVA.

Cea mai mare parte a sumei, 7.869.873,11 lei, este aferentă capitolului „Construcții și instalații”. Pentru organizarea de șantier sunt prevăzuți 64.521,80 lei, iar pentru amenajări privind protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 2.200 de lei.

Există însă o limitare financiară importantă în documentație.

Pentru componentele de lucrări supuse standardului de cost, valoarea maximă rezultată din aplicarea standardului și a HCL nr. 79/2026 este de 6.013.282,56 lei fără TVA. Documentația precizează explicit că o ofertă care depășește această limită pentru lucrările și elementele de cost vizate va fi considerată neconformă și respinsă.

Cu alte cuvinte, competiția dintre constructori nu va putea fi purtată fără limite: ofertanții trebuie să-și construiască propunerile financiare în interiorul parametrilor impuși de documentația tehnico-economică și de standardul de cost aplicabil.

18 luni pentru șantier, minimum trei ani de garanție

Constructorul care va câștiga contractul va avea la dispoziție maximum 18 luni de la emiterea ordinului de începere pentru execuția lucrărilor. După ordinul de începere urmează predarea amplasamentului, execuția, depunerea situațiilor de lucrări, întocmirea cărții tehnice și recepțiile.

Garanția minimă solicitată este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală.

Mai mult, dacă în perioada de garanție apar deficiențe cauzate de materiale necorespunzătoare, execuție defectuoasă, neglijență sau nerespectarea obligațiilor contractuale, constructorul trebuie să intervină și să le remedieze pe cheltuiala proprie. Termenul prevăzut pentru remediere este de maximum 10 zile de la notificarea beneficiarului.

Nu este o licitație pentru orice constructor Caietul de sarcini impune o echipă minimă de specialiști.

Ofertantul trebuie să prevadă cel puțin un șef de șantier cu studii superioare în domeniul construcțiilor și experiență într-un contract comparabil de infrastructură rutieră, un Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) autorizat în domeniul construcțiilor rutiere și drumuri, un responsabil cu calitatea lucrărilor și un topograf autorizat ANCPI categoria B.

Nu este suficientă doar nominalizarea oamenilor. Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la specialiștii propuși și să prezinte documente privind studiile, calificările și experiența acestora.

În plus, constructorul trebuie să dispună de utilaje, echipamente și mijloace de transport suficiente pentru programul de execuție și să demonstreze accesul la un laborator autorizat, de minimum gradul II, pentru efectuarea testelor necesare lucrărilor.

Traficul trebuie menținut în timpul lucrărilor

Pentru locuitorii din Abrud, partea cea mai vizibilă a investiției va fi șantierul. Documentația încearcă să limiteze efectele acestuia asupra circulației.

Ofertanții trebuie să prezinte un Plan de management al traficului, prin care să explice cum vor reduce impactul lucrărilor asupra traficului și accesului către proprietăți.

Constructorul nu poate începe lucrări care afectează drumurile publice înainte de aplicarea măsurilor de siguranță a circulației. Dacă va fi necesară închiderea completă a unor sectoare, trebuie prezentate rute ocolitoare și scheme de semnalizare.

În timpul lucrărilor, executantul trebuie să mențină în condiții de siguranță circulația, să asigure semnalizarea, barierele și luminile necesare și să prevină blocarea șanțurilor și dispozitivelor de scurgere a apelor cu pământ, noroi sau materiale provenite din șantier.

Proiectul are o istorie mai lungă

Investiția nu apare din senin în 2026. Consiliul Local Abrud a aprobat încă din 2021 cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul „Modernizare străzi în orașul Abrud, județul Alba”, cu o lungime proiectată de 7,099 kilometri, în cadrul programului „Anghel Saligny”.

Ulterior, indicatorii economici și documentația au fost actualizate. În 2025, Primăria Abrud prezenta pentru acest obiectiv o valoare de 9.852.180 de lei în lista obiectivelor de investiții, ceea ce arată că proiectul a trecut prin etape de actualizare financiară înainte de documentația de atribuire din august 2026.

În documentația actuală apare, de asemenea, HCL nr. 79 din 25 iunie 2026, prin care au fost aprobate indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general la faza de proiect tehnic.

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