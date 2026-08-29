Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”

Economistul Radu Georgescu avertizează că România ar putea avea parte de o toamnă dificilă din punct de vedere economic, pe fondul dobânzilor tot mai mari, al pierderii unor fonduri europene și al dezechilibrelor externe.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, sâmbătă, 26 august 2026, Radu Georgescu susține că România a beneficiat în ultimii ani de o perioadă de „noroc chior”, în care pandemia și războiul din Ucraina au făcut ca Bruxelles-ul, creditorii și agențiile de rating să manifeste mai multă toleranță față de dezechilibrele economice ale țării.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

În România, toamna va fi foarte fierbinte. Caniculară chiar. Și nu mă refer la Insula Iubirii.

În ultimii ani, România a avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa. Inflație, deficit bugetar, deficit comercial, deficit de cont curent. Foarte probabil și de pe planeta Pământ.

Probabil și din galaxie. Și totuși, cumva, a mers. România nu a făcut implozie. Motvul: norocul chior

Este ca la păcănele, când îți pică doar cireașă, cireașă, cireașă. România este în procedură de deficit excesiv din aprilie 2020, pe baza cifrelor din 2019. Apoi a început pandemia. Bruxelles-ul, creditorii și agențiile de rating au închis ochii. Prima cireașă. Apoi a venit războiul din Ucraina.

Bruxelles-ul, creditorii și agențiile de rating au închis ochii din nou. Alta cireașă. Șase ani de noroc chior. Problema cu norocul chior este că, la un moment dat, ciresele se transforma in lamai. Lămâia care a picat aseară. Fed ( Banca centrala din America) a anunțat aseara că va crește dobânzile dacă inflația nu va scădea rapid.

Efectul?

În timp ce mulți români se uitau la Insula Iubirii, în câteva minute dobânzile de pe planeta Pământ au crescut. Asta are legatura cu următoarea lămâie

Lămâia 2

În primele șase luni din 2026, România a plătit dobânzi de 29 de miliarde de lei !! Cu 4 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă din 2025 !! Plus 16% !! Ups.

Asta are legatura cu lămâia 3

Lămâia 3

Necesarul de finanțare pe 2026 este de 270 de miliarde de lei !! Adică Guvernul trebuie sa se împrumute un miliard, pe zi !! În fiecare zi lucrătoare din an.

Lămâia 4

Se termină PNRR. România pierde miliarde de euro. Iar riscul mai mare nu e ce nu primim, ci ce va trebui să dăm înapoi, pentru obiective neîndeplinite. Ups.

Lămâia 5

Deficitul de cont curent și cel comercial au crescut în 2026. Presiune suplimentară pe curs.

Lămâia 6.

Investițiile străine au scăzut cu 82% față de 2025.

Ups. Cireașa care se transformă în lămâie chiar acum Suntem în 29 august. Ministerul Finanțelor nu a publicat încă execuția bugetară pe iulie. Până acum, în 2026, execuția a fost publicată constant înainte de 25. Era singura cireașă rămasă in Romania Dar mă aștept ca și această cireașă să devină lămâie. Din motive contabile.

Dispare efectul de bază. Când compari toamna 2026 cu o toamnă 2025 deja umflată de taxe majorate, procentele nu mai arată la fel.

Concluzii

Am zero interes pentru politică. Nu mă uit la știri politice și nici la emisiuni politice.Sunt totuși curios cine vor fi politicienii kamikaze care vor accepta să facă un Guvern. Pentru că singura șansă a următorului Guvern să nu fie demis în două luni este să dea vina pe actualul Guvern și pe cele dinainte. În România, toamna va fi foarte fierbinte. Caniculară chiar. Și nu mă refer la Insula Iubirii.

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