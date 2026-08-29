Noile camere inteligente montate de CNAIR au apărut deja pe DN 1: Pot analiza numerele de înmatriculare și calcula câți kilometri a parcurs un vehicul

Pe DN 1 au apărut deja noile camere inteligente instalate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Primele dispozitive au fost montate în zona localității Bărcănești, în apropierea șoselei de centură a municipiului Ploiești și fac parte din infrastructura care va fi utilizată pentru noul sistem TollRo, prin care va fi calculată taxa de drum pentru anumite categorii de vehicule în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Noile camere au apărut pe DN 1

Imaginile realizate de jurnaliștii ProMotor arată mai multe tipuri de camere montate pe o grindă metalică. Unele sunt destinate supravegherii traficului, în timp ce un sistem video cu două obiective și filmare în infraroșu va avea un rol important în identificarea vehiculelor și calcularea distanței parcurse.

Sistemele au fost fotografiate pe Drumul Național 1, în localitatea Bărcănești, aproape de intrarea pe șoseaua de centură a Ploieștiului. Noile dispozitive au fost montate pe grinda metalică unde în trecut se aflau camerele utilizate pentru verificarea rovinietei.

În imaginile prezentate de ProMotor pot fi observate trei tipuri de sisteme video. Cel mai sus, la aproximativ șase metri înălțime, se află camere clasice pentru supravegherea traficului.

Pe grinda metalică sunt montate și alte camere, cu o formă rotundă, care au tot rol de supraveghere. Potrivit informațiilor prezentate, acestea sunt, cel mai probabil, conectate la Poliția Locală din Bărcănești sau la Biroul Poliției Rutiere din localitate.

Camera care poate identifica vehiculele

Unul dintre dispozitive se diferențiază însă prin forma sa și prin caracteristicile tehnice. Este vorba despre o cameră video plată, de înaltă performanță, prevăzută cu două obiective și un sistem de filmare în infraroșu.

Aceste camere sunt amplasate puțin deasupra grinzii metalice, câte una pentru fiecare bandă de circulație. Sistemele vor analiza numerele de înmatriculare și vor permite determinarea distanței parcurse de anumite vehicule.

Potrivit declarației oferite de Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, noile camere vor fi integrate în sistemul național TollRo.

„Noile camere vor fi incluse în sistemul național TollRo. Acest sistem va permite calcularea taxei de drum pentru vehiculele de marfă. Aceste camere filmează 24/24 de ore traficul și analizează fiecare număr de înmatriculare. Apoi, în funcție de categoria din care face parte un vehicul, verifică dacă acesta are rovinieta valabilă sau calculează câți kilometri a parcurs de la punctul de plecare declarat până în acea zonă. Apoi, pe baza acestei analize a kilometrilor parcurși, în funcție de categoria în care e încadrat vehiculul de mare tonaj, se va stabili ce taxă de drum trebuie să achite”, a explicat Alin Șerbănescu pentru ProMotor.

Când începe tarifarea în funcție de kilometri

Noul sistem TollRo este destinat calculării taxei de drum pentru vehiculele pentru care se aplică acest mecanism. Potrivit informațiilor prezentate, sistemul urmează să fie implementat până la finalul lunii august.

Tarifarea efectivă în funcție de distanța parcursă este programată să înceapă de la 1 octombrie 2026. Astfel, pentru transportatori, modul de calcul al taxei de drum se va raporta la numărul de kilometri efectuați și la categoria vehiculului.

Principiul pe care este construit noul mecanism este „plătești cât circuli”. Taxa de drum nu se aplică însă autoturismelor sau celorlalte autovehicule cu masa mai mică de 3,5 tone.

Ce vehicule vor plăti taxa calculată prin TollRo

Sistemul se adresează vehiculelor de mare tonaj, microbuzelor și autobuzelor. Valoarea taxei va fi stabilită prin înmulțirea tarifului unitar corespunzător categoriei vehiculului cu numărul de kilometri parcurși.

Pentru camioanele cu masa cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, tarifele pornesc de la 0,08 lei pentru fiecare kilometru parcurs pe Drumurile Naționale. În cazul autostrăzilor, acestea pot ajunge la 0,22 lei/km.

Pentru vehiculele cu masa de peste 12 tone, costurile sunt mai mari. Tarifele pentru această categorie sunt cuprinse între 0,24 lei/km și 0,62 lei/km, în funcție de tipul de drum și de categoria în care este încadrat vehiculul.

Tariful diferă și în funcție de poluare

Calculul taxei nu ține cont doar de distanța parcursă și de categoria vehiculului. Grila de tarife este stabilită printr-un ordin al Ministerului Transporturilor, iar valoarea aplicată este influențată și de norma de poluare a autovehiculului.

Astfel, în cazul vehiculelor care intră în sistemul TollRo, tariful este diferențiat și în funcție de nivelul de poluare. Vehiculele cu un nivel mai ridicat de poluare vor avea un tarif mai mare.

Noile camere montate pe DN 1 reprezintă, astfel, una dintre componentele infrastructurii necesare pentru funcționarea noului sistem. Prin identificarea numerelor de înmatriculare și analizarea traseului parcurs, acestea vor contribui la stabilirea numărului de kilometri pentru care se va calcula taxa de drum.

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