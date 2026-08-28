VIDEO | Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
David și Ilina sunt doi bătrânei din Apuseni, care de miercuri, 26 august 2026, au rămas sub cerul liber. Căsuța lor modestă, aflată pe un deal din Scărișoara, le-a fost mistuită de flăcări.
Persoanele care pot dona, o pot face în contul următor:
Tanasă Vasile
RO82REVO0000170114360056
Incendiu a izbucnit în primele ore ale dimineții, iar pompierii au intervenit de urgență la fața locului. Din păcate, focul le-a furat toată agoniseala de o viață, inclusiv bănuții câștigați din vânzarea a două văcuțe.
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Vasile, brașoveanul care este mereu alături de bunicii din Apuseni, nu a putut rămâne indiferent și a lansat un apel umanitar pentru a-i ajuta pe cei doi vârstnici și a le reconstrui căsuța. Oamenii cu suflet mare pot ajuta atât financiar în contul de mai sus, dar și material sau chiar și cu muncă fizică.
,,Dumnezeu îi iubește și au ieșit la timp, rămânând doar cu ce aveau pe ei. Badea David vânduse două văcuțe zilele trecute și avea banii în casă lângă câteva economii făcute cu greu, dintr-o pensie de 1250 lei. A avut de ales în a-și salva viața sau să intre după bani, a ales viața în locul banilor. Avem ocazia, ca împreună să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți cu destule probleme de sănătate
Vă invit să fim alături de ei împreună cu cei din comunitate și cei care merg cu binele, slujind pe Dumnezeu. Vă mulțumesc anticipat pentru susținerea lor, Icoanele vii din Apuseni!
Dăruim dragoste pentru Dumnezeu și suntem bucurie pe unde umblăm”, a transmis Vasile.
Încă de a doua zi, oamenii s-au mobilizat și au început să curețe locul de urmele incendiului și, încet, încet, să le redea celor doi bunici o căsuță nouă, unde să își ducă în liniște zilele.
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