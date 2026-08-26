Opinii - Comentarii

26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox sunt prăznuiţi Sfinţii Adrian şi Natalia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Adrian şi Natalia, soţ şi soţie, au trăit în Nicomidia, în vremea Împăratului Maximian. Conform crestinortodox.ro, Adrian era păgân şi pretor al Nicomidiei, iar Natalia era creştină. În timpul unei persecuţii, văzând curajul şi blândeţea a 23 de bărbaţi creştini, Adrian, un tânăr de 28 de ani, a ales să devină creştin.

Când împăratul a auzit cele petrecute, l-a întrebat pe Adrian: „Ţi-ai ieşit din minţi?”. Pretorul Adrian i-a răspuns: „Nu, abia acum mi le-am aflat”.

A fost aruncat în temniţă, împreună cu ceilalţi bărbaţi creştini. Nu trecuseră decât 13 luni de la căsătoria lor. Când l-au torturat pe Adrian, Natalia a stat lângă el, întărindu-l în credinţă.

Înainte de a fi omorât, temnicerii i-au permis să meargă acasă şi să-şi ia rămas bun de la soţie şi familie. Natalia, când a văzut că Adrian vine acasă, a încuiat uşa. Se temea că acesta a lepădat credinţa în Hristos şi pentru acest lucru a fost eliberat. Dar când a aflat scopul venirii sale, de îndată supărarea i s-a schimbat în bucurie. După ce şi-a luat rămas bun, s-a întors împreună cu ea la temniţă. Pe drum, ea l-a îndemnat să nu se îngrijească de cele pământeşti, ci să cugete la bunătăţile cereşti.

L-a întărit în suferinţă spunându-i: „Scurte sunt caznele, dar cele ce urmează sunt fără de sfârşit; scurtă este suferinţa, dar slava muceniciei veşnică. Suferă durerea numai puţină vreme şi, curând, te vei bucura cu îngerii”.

Conform sursei amintite, după torturi prelungite, împăratul a poruncit ca braţele şi picioarele mucenicilor să fie zdrobite cu ciocanul pe nicovală. În aceste chinuri şi-au dat duhul Adrian şi cei 23 de creştini.

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