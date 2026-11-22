VIDEO | Destine schimbate în Apuseni: Două familii s-au mutat în case noi în pragul iernii. Un brașovean cu suflet mare și mai mulți voluntari au ales să le dea șansa la un trai decent
Destine schimbate în Apuseni: Două familii s-au mutat în case noi în pragul iernii. Un brașovean cu suflet mare și mai mulți voluntari au ales să le dea șansa la un trai decent
Două familii din Munții Apuseni au parte de un nou început, după ce s-au mutat în case noi, construite de Vasile, un brașovean care și-a transformat dorința de a-i ajuta pe cei aflați în situații dificile într-o adevărată misiune.
Cu sprijinul voluntarilor și al oamenilor care au donat pentru acest proiect, acesta a reușit să le ofere unor oameni care trăiau în condiții greu de imaginat nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și șansa la o viață demnă și liniștită.
După ce a reușit să-i redea demnitatea Corneliei, povestea de solidaritate a continuat în Apuseni. De această dată, beneficiarii au fost două familii care aveau nevoie urgentă de ajutor: soții Ioana și Ioan, dar și Gheorghe, fratele femeii.
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De la o casă care nu le aparținea, la propriul cămin
Ioana și Ioan Gabor, din localitatea Izvorul Ampoiului, orașul Zlatna, județul Alba, trăiau într-o căsuță de lemn care nici măcar nu era a lor. Proprietarul le permisese să locuiască acolo, însă starea locuinței era tot mai precară, iar reparațiile capitale deveniseră urgente. Situația era cu atât mai dificilă cu cât Ioan se confrunta și cu probleme serioase de sănătate.
Inițial, planul voluntarilor a fost să mute și să renoveze o casă donată de o femeie cu suflet mare. Proiectul nu a putut fi însă dus la bun sfârșit, după ce s-a constatat că locuința era prea degradată pentru a putea fi folosită în condiții de siguranță. Nici amplasamentul inițial nu era potrivit, terenul aflându-se sub fire de înaltă tensiune și chiar la marginea drumului.
În loc să renunțe, Vasile și voluntarii OffroadAjută Apuseni au decis să o ia de la zero și să construiască o casă nouă pentru cei doi soți. Cu multă muncă, implicare și ajutor din partea donatorilor, proiectul a devenit realitate, iar Ioana și Ioan au acum propriul cămin, în care își pot duce traiul în condiții mult mai bune.
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Gheorghe nu mai trebuie să locuiască alături de animalele sale
În timp ce se ocupa de povestea familiei Gabor, Vasile a aflat despre situația fratelui Ioanei, Gheorghe. Bărbatul trăia într-o casă veche de lemn, în condiții greu de imaginat, fiind nevoit să împartă locuința cu animalele sale.
În lipsa unui grajd, acesta își adăpostea vacile la parterul casei, iar caprele la primul etaj. Vara dormea în pod, iar iarna își petrecea nopțile pe un pat de fier, în aceeași locuință cu animalele.
Deși situația sa era privită cu prejudecată de unii localnici, Vasile a ales să vadă dincolo de aparențe. A înțeles că Gheorghe nu trăia astfel din nepăsare, ci pentru că nu avea o altă soluție. Animalele reprezentau mijlocul său de existență, iar bărbatul încerca să le protejeze de frig și de vremea rea.
Astfel, după ce și-a asumat misiunea de a-i construi o locuință familiei Gabor, Vasile a decis să îl ajute și pe Gheorghe. Planul a fost ca acesta să primească propria căsuță, în timp ce locuința veche să rămână la dispoziția animalelor, astfel încât bărbatul să nu fie nevoit să renunțe la cele care îi asigură traiul.
Și această promisiune a fost dusă la îndeplinire. Gheorghe are acum propria casă, iar animalele sale au în continuare un adăpost.
Case complet utilate și un nou început pentru două familii
Cele două locuințe au fost construite cu sprijinul voluntarilor și al oamenilor care au ales să contribuie la această inițiativă. Nu este vorba doar despre două case ridicate de la zero, ci despre două cămine pregătite pentru ca noii locatari să poată trăi în condiții decente.
Locuințele beneficiază de curent electric și apă și au fost dotate cu sobe pe lemne, mobilier nou, frigidere și televizoare. Astfel, Ioana și Ioan, dar și Gheorghe, au acum la dispoziție cele necesare unui trai liniștit, departe de condițiile dificile în care au fost nevoiți să trăiască până acum.
Acțiunea continuă seria faptelor bune realizate de Vasile și voluntarii OffroadAjută Apuseni. În urmă cu câteva luni, aceștia au ajutat-o pe Cornelia să aibă o casă proprie, după ce au desfășurat și o acțiune în cadrul căreia au dus alimente și produse esențiale la aproximativ 50 de familii de vârstnici singuri din Apuseni.
Brașoveanul și voluntarii OffRoad Ajută arată încă o dată că solidaritatea și implicarea pot schimba destine, iar pentru Ioana, Ioan și Gheorghe, cele două case înseamnă mai mult decât niște construcții noi: înseamnă siguranță, confort, liniște și, mai ales, demnitatea de a avea un loc pe care să îl numească acasă.
Pentru Vasile și voluntarii care îi sunt mereu alături, fiecare casă construită înseamnă încă o promisiune împlinită și alți oameni care pot privi cu mai multă speranță spre viitor.
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