Accident MORTAL în Alba: Adolescentul de 18 ani care a ieșit cu mașina în decor pe DN 75, la Vadu Moților, a DECEDAT la spital după un stop cardio-respirator

Adolescentul de 18 ani, care conducea autoturismul ieșit în decor pe DN75, la Vadu Moților, a decedat la spital, în stop cardio-respirator.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 07.36, polițiștii din orașul Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 75, pe raza localității Vadu Moților, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Albac, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, la kilometrul 63+100 de metri, pe raza localității Vadu Moților, pe direcția de mers Albac – Vadu Moților, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, împrejurare în care ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, intrând în coliziune cu un copac.

În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Orășenesc Câmpeni.

Având în vederea starea de sănătate, acesta nu a putut fi testat cu aparatura din dotare.

Din nefericire, tânărul a intrat în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul acestuia.

În cauză, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea din culpă.

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