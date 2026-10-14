FOTO | Casă nouă pentru o familie de vârstnici din Apuseni: Un brașovean și voluntarii OffroadAjuta aduc speranță bunicilor care trăiesc în condiții groaznice, într-o locuință de lemn ce stă să cadă

Casă nouă pentru o familie de vârstnici din Apuseni: Un brașovean și voluntarii OffroadAjuta aduc speranță bunicilor care trăiesc în condiții groaznice, într-o locuință de lemn ce stă să cadă

După ce au dus alimente la 50 de familii de vârstnici singuri din Apuseni și au ajutat-o pe Cornelia să înceapă o viață nouă într-o casă proprie, voluntarii OffroadAjuta se mobilizează din nou pentru o familie aflată în dificultate. De această dată, familia Gabor din Izvorul Ampoiului, orașul Zlatna, județul Alba, sunt cei care au nevoie de ajutor pentru a avea un acoperiș deasupra capului.

Acțiunea a început deja, iar obiectivul este mutarea și renovarea unei case donate de o femeie cu suflet mare, care a ales să ofere o șansă la un trai mai bun unor oameni aflați în nevoie.

Familia Gabor locuiește în prezent într-o căsuță din lemn care nu îi aparține. Proprietarul le-a permis să stea acolo, însă cei doi nu au o locuință proprie. Situația este cu atât mai dificilă cu cât bărbatul se confruntă cu probleme de sănătate destul de grave, care îngreunează și mai mult viața familiei.

O casă donată și oameni care se mobilizează pentru bine

Vasile, voluntarul din Brașov implicat în acțiunile umanitare OffroadAjuta, a anunțat că au început pregătirile pentru mutarea și renovarea casei donate de doamna Viorica din Micești.

Proiectul beneficiază și de sprijinul Primăriei Zlatna și al Serviciului Social, iar mai mulți oameni cu suflet mare au contribuit deja cu materiale și ajutor concret.

Soba necesară locuinței a fost achitată de o familie din județul Mureș, stabilită în Germania. Voluntarii au la dispoziție și o parte din materialele pentru acoperiș, precum și plăci OSB. În plus, de la doamna Elisabeta din Săcădat urmează să fie aduse ușa și ferestrele termopan necesare casei.

Un alt gest de solidaritate vine din partea doamnei Eliza Petraș, care pune la dispoziție o bucată de teren pentru amplasarea locuinței.

Fiecare contribuție înseamnă un pas înainte pentru ca familia Gabor să poată locui într-o casă sigură și primitoare.

Voluntarii fac apel la solidaritate

Deși lucrurile au început să se miște, mai este nevoie de implicare pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Cei care doresc să se alăture acțiunii și să contribuie la renovarea și amenajarea locuinței sunt invitați să ia legătura cu organizatorii.

„Dăruim dragoste pentru Dumnezeu. Fii bucurie pe unde umbli!”, este mesajul transmis de Vasile, voluntarul din Brașov care continuă să se implice în acțiuni umanitare pentru oamenii aflați în situații dificile.

O nouă șansă pentru cei care au nevoie de ajutor

Acțiunea pentru familia Gabor vine la scurt timp după o altă misiune umanitară în satele din Apuseni, unde Vasile și voluntarii OffroadAjuta au vizitat 50 de familii, ducând alimente și alte produse esențiale, în special bătrânilor singuri, pentru care ajutorul primit poate face o diferență uriașă.

Totodată, inițiativa continuă seria faptelor bune începute în urmă cu aproape două luni, când Cornelia a primit o casă nouă și șansa la un trai decent.

Cei care doresc să se implice în sprijinirea familiei Gabor sunt invitați să ia legătura cu organizatorii acțiunii. Orice ajutor poate contribui la transformarea unei case donate într-un adevărat cămin.

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