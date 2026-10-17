VIDEO | A revenit din Brașov să ridice o casă nouă unei familii nevoiașe din Apuseni, dar a descoperit o altă dramă! Vasile vrea să-i redea demnitatea lui Gheorghe, un bărbat marginalizat pentru că trăiește împreună cu animalele sale

A revenit din Brașov să ridice o casă nouă unei familii nevoiașe din Apuseni, dar a descoperit o altă dramă! Vasile vrea să-i redea demnitatea lui Gheorghe, un bărbat marginalizat pentru că trăiește împreună cu animalele sale

A pornit să construiască o casă pentru Ioana și Ioan Gabor, din Izvorul Ampoiului, Zlatna, însă pe drumul său a descoperit o altă poveste care nu l-a lăsat indiferent. Vasile, bărbatul din Brașov care își dedică viața persoanelor neajutorate și voluntarii OffroadAjută Apuseni au decis să o ia de la zero pentru familia Gabor. Iar după ce vor termina această casă, au promis că vor schimba și viața lui Gheorghe, un localnic marginalizat, care își împarte locuința cu animalele din cauza condițiilor în care trăiește.

O casă construită de la zero, după ce planurile inițiale au eșuat

Acțiunea de sprijin pentru familia Gabor, din Izvorul Ampoiului, județul Alba, s-a dovedit mai complicată decât părea la început. Vasile, venit din Brașov pentru a pune umărul la această inițiativă, alături de voluntarii OffroadAjută Apuseni, a fost nevoit să regândească întregul proiect.

Terenul pe care urma să fie amplasată căsuța de lemn primită pentru familia aflată în nevoie se afla sub fire de înaltă tensiune și chiar la marginea drumului, condiții care făceau imposibilă construirea în acel loc.

Nici varianta unei case donate din Vidra, oferită de o femeie din Micești, nu a mai putut fi dusă la capăt. În urma evaluării, locuința s-a dovedit a fi prea degradată pentru a putea fi folosită în condiții corespunzătoare.

În loc să renunțe, Vasile și voluntarii au ales să înceapă de la zero. Cu muncă, implicare și sprijinul celor care cred în puterea solidarității, aceștia s-au apucat de construirea unei noi locuințe pentru Ioana și Ioan Gabor.

În timp ce îi ajuta pe alții, Vasile a descoperit povestea lui Gheorghe

În mijlocul acestor eforturi, Vasile a aflat despre Gheorghe, fratele Ioanei Gabor. Despre bărbat, marginalizat în comunitate, se vorbește adesea de rău pentru că locuiește alături de animalele sale.

Curios să afle adevărul dincolo de vorbele oamenilor, Vasile a mers să-l caute.

Ceea ce a descoperit l-a impresionat profund. În lipsa unui grajd, Gheorghe își adăpostește vacile la parterul casei, iar caprele la primul etaj. Vara, bărbatul doarme în pod, iar iarna își petrece nopțile pe un pat de fier, în aceeași locuință cu animalele.

O imagine greu de privit, dar care spune multe despre condițiile în care trăiește acest om.

Pentru Gheorghe, animalele nu sunt o povară, ci mijlocul prin care își câștigă existența. Din munca sa cu ele își asigură traiul, iar adăpostindu-le în casă încearcă să le protejeze de frig și de vremea rea. Nu le lasă sub cerul liber, pentru că depinde de ele și știe cât de importante sunt pentru supraviețuirea sa.

Vasile a înțeles că, dincolo de imaginea despre care vorbește satul, se află un om care a încercat să se descurce singur, prin propriile puteri. Gheorghe nu a cerut de pomană și nu a umblat să ceară ajutor, ci a trăit din munca lui, atât cât a putut.

„După ce terminăm casa familiei Gabor, ne ocupăm și de Gheorghe!”

Povestea bărbatului nu l-a lăsat indiferent pe Vasile. Acesta și-a asumat o nouă misiune: după finalizarea locuinței pentru Ioana și Ioan Gabor, se va întoarce pentru a-i oferi și lui Gheorghe șansa la o viață mai bună.

Planul este ca, împreună cu voluntarii OffroadAjută Apuseni, să îi construiască o căsuță nouă, după modelul intervenției realizate în urmă cu câteva luni pentru Cornelia.

Soluția gândită ține cont și de legătura pe care Gheorghe o are cu animalele sale. Acestea vor rămâne în casa veche, care le va servi în continuare drept adăpost, în timp ce bărbatul va avea propriul spațiu de locuit, în condiții decente.

Astfel, Gheorghe nu va fi nevoit să renunțe la animalele care îi asigură traiul, dar nici nu va mai fi obligat să își petreacă nopțile în aceleași încăperi cu ele.

Este un gest care merge dincolo de ridicarea unor pereți, este despre respect pentru un om care a muncit toată viața pentru a se întreține și care, din lipsa unor condiții elementare, a ajuns să fie judecat de cei din jur.

Două familii, două povești și o promisiune

La Izvorul Ampoiului, o acțiune pornită pentru a ajuta o familie aflată în dificultate a scos la iveală o altă nevoie, poate mai puțin vizibilă, dar la fel de importantă.

Pentru Ioana și Ioan Gabor, Vasile și voluntarii construiesc un nou început. Pentru Gheorghe, pregătesc șansa de a trăi în condiții mai bune, fără să fie nevoit să aleagă între propriul confort și grija pentru animalele care îi asigură existența.

Până atunci, munca merge mai departe. Casa familiei Gabor trebuie ridicată, iar promisiunea făcută lui Gheorghe așteaptă să devină realitate.

Acțiunile lui Vasile și ale voluntarilor ne amintesc că, uneori, ajutorul adevărat începe atunci când alegi să privești dincolo de aparențe. Să nu judeci un om după felul în care trăiește, ci să încerci să înțelegi de ce a ajuns acolo.

Iar pentru Gheorghe, care a dus greul în tăcere și a trăit din munca propriilor mâini, o căsuță nouă ar putea însemna mult mai mult decât un acoperiș deasupra capului: ar putea fi începutul unei vieți în care să nu mai fie privit cu dispreț, ci cu respect și omenie.

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