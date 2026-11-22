VIDEO | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Șofer de 21 de ani, căutat de polițiști după ce nu a oprit la semnalele acestora, a lovit o mașină parcată și a fugit de la locul accidentului. Doi pasageri au ajuns la spital
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Șofer de 21 de ani, căutat de polițiști după ce nu a oprit la semnalele acestora, a lovit o mașină parcată și a fugit de la locul accidentului. Doi pasageri au ajuns la spital
Un șofer de 21 de ani este căutat de polițiști după ce nu a oprit sâmbătă noaptea la semnalele acestora, a lovit o mașină parcată și a fugit de la locul accidentului. Doi pasageri au ajuns la spital.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2026, în jurul orei 22.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism, însă conducătorul acestuia nu s-ar fi conformat, motiv pentru care polițiștii au procedat la urmărirea autoturismului.
În acest context, conducătorul autoturismului, un tânăr de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare, în direcția străzii Toporașilor, nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar pe strada Toporașilor.
În urma evenimentului rutier, doi tineri, în vârstă de 18 și 20 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, pasageri în autoturism, au suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
După producerea accidentului, conducătorul autoturismului ar fi părăsit locul evenimentului rutier. Identitatea acestuia a fost stabilită, iar în prezent polițiștii desfășoară activități în vederea depistării sale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.
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