Drum reparat „pe hârtie” la Roşia de Secaş: Fostul primar, fostul secretar şi un om de afaceri, acuzaţi că şi-au împărţit banii de la Consiliul Judeţean
Drum reparat „pe hârtie” la Roşia de Secaş: Fostul primar, fostul secretar şi un om de afaceri, acuzaţi că şi-au împărţit banii de la Consiliul Judeţean
Un dosar de delapidare, cu prejudiciu calculat de procurori de 75.000 de lei, în care sunt implicați un fost primar și un fost viceprimar de la Roșia de Secaș, un om de afaceri și trei funcționari din primărie, este aproape de prescriere. Faptele au avut loc în 2019, dar dosarul a fost trimis în judecată abia în 2024.
În prezent, cauza este pe rolul Judecătoriei Blaj, magistratul urmând să se pronunțe cu privire la o cerere de realizare a unei expertize în domeniul construcțiilor.
Potrivit rechizitoriului din 27 iunie 2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în aprilie 2019, Consiliul Județean Alba a repartizat comunei 75.000 de lei pentru drumuri comunale. Primar era Ioan Cristea, viceprimar – Livia Muntean, iar secretar – Ovidiu Bunea.
Procurorii susțin că secretarul a luat inițiativa de a încheia un contract fictiv de reparații și i-a cooptat pe primar și pe un omu de afaceri (Ioan P.), cu care ar fi convenit să împartă suma. Pentru aceasta au fost întocmite sau semnate un anunț de atribuire din 2 mai 2019 (care nu ar fi fost niciodată afișat), nota privind procedura, solicitarea de ofertă, devizele, oferta firmei și un contract de 57.233,43 lei fără TVA, pentru un drum comunal de 3 km. Nu s-a constituit garanție de bună execuție, amplasamentul nu a fost predat, iar primarul nu a dat ordin de începere a lucrărilor.
Potrivit procurorilor, omul de afaceri nu a avut niciodată intenția de a executa lucrarea, iar actele aveau doar rolul de a crea o aparență de legalitate. Au urmat trei facturi emise de firma acestuia, în valoare de 48.455,32 lei (14.06.2019), 19.652,15 lei (12.08.2019) și 6.892 lei (10.09.2019). Ultima s-a bazat pe un act adițional din 28.08.2019, fără obiect precizat, ofertă sau situație de lucrări, încheiat după expirarea contractului.
Primarul a semnat „bun de plată” pe ordonanțări și ordine de plată, iar firma a încasat în total 74.999,47 de lei în contul de trezorerie, din care 59.600 de lei au fost transferați ulterior în contul curent al societății. Cele zece avize de însoțire a mărfii (piatră spartă și refuz de ciur) ar fi fost și ele nereale: firma nu a deținut niciodată aceste materiale.
Proces verbal de recepție, semnat fără vizită pe teren
La 12 septembrie 2019, primarul a numit o comisie de recepție formată din viceprimarul Livia Muntean, (președinte), șeful SVSU, un inspector și un referent (Vasile S., Valer M. și Ciprian M.). Secretarul a întocmit procesul-verbal de recepție și, în prezența primarului, le-a cerut să îl semneze.
Cei patru, funcționari publici, l-au semnat fără să se deplaseze la fața locului, deși nu se executase nicio lucrare. În iulie 2019, o parte din bani ar fi fost retrași de omul de afaceri și înmânați secretarului, care și-a reținut partea. Acesta i-ar fi dat primarului 5.000 de lei în iulie 2019 și alți 3.000 în august-septembrie, în biroul din primărie. În contul firmei a rămas suma de 15.399 de lei.
Firma avea doar doi angajați (administratorul și soția sa) și nicio resursă pentru lucrare. Pe o suprafață de 797,5 de metri s-a împrăștiat pietriș rotund de râu, de către o persoană neidentificată, nu de firmă; cei 170,5 de metri de asfalt existau dinainte de 2019. În rest, la 17 august 2021 drumul era în aceeași stare ca în 2019.
Un audit intern din 10 martie 2020 a constatat lipsa garanției, plăți peste valoarea contractului și o factură emisă în afara valabilității acestuia. Fostul primar este acuzat de fals intelectual în formă continuată (7 acte materiale) și delapidare în formă continuată (4 acte materiale). Fostul viceprimar și ceilalți trei membri ai comisiei de recepție sunt acuzați de fals intelectual, infracțiune care este deja prescrisă. Ex-secretarul comunei este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals intelectual în formă continuată (5 acte materiale) și complicitate la delapidare în formă continuată.
Patronul firmei care trebuia să execute lucrarea a fost trimis în judecată pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (17 acte materiale) și complicitate la delapidare în formă continuată (4 acte materiale). Și în cazul faptelor de fals intelectual și fals în înscrisuri, ambele în formă continuată, s-a împlinit termenul de prescripție. Singura discuție va rămâne în ceea ce privește fapta de delapidare, cu șanse mari să se prescrie și aceasta până la finalizarea procesului.
Primăria Roșia de Secaș s-a constituit parte civilă cu suma de 75.000 de lei în cursul urmăririi penale.
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