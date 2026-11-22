Amenda pentru mâncatul la volan: 46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc, iar sancţiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte
Amenda pentru mâncatul la volan: 46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc, iar sancţiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte
Aproape jumătate dintre şoferii români recunosc: mănâncă la volan. Sunt mai mulţi decât cei care vorbesc la telefon fără hands-free. Uneori petrec atât de multe ore în mașină, încât au timp să mănânce tot meniul zilei cât stau blocați în trafic. Ce-i drept, amândouă obiceiurile sunt periculoase, însă, şi pentru amândouă poliţiştii dau amenzi.
Unii şoferi pierd ore în șir în trafic, iar pentru mulţi maşina a devenit o adevărată sală de mese. Unii se mulţumesc cu o pungă de pufuleţi, alţii desfac meniul complet: burgeri, cartofi şi băuturi răcoritoare. Cu o singură mână liberă pentru volan, schimbător de viteze şi semnalizator, toţi recunosc.
„Îţi atrage atenţia în altă parte, nu mai eşti atent la trafic, îţi mai pică în poală. Cum se poate întâmpla. Te apleci, cineva poate să frâneze, poate eşti in dreptul unei şcoli şi atunci poţi deveni un pericol”, spune un şofer.
46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc
Un studiu despre comportamentul periculos la volan arată că 46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc. 31% vorbesc la telefon fără hands-free. Ambele obiceiuri distrag atenţia şoferului. Un experiment cu maşina printre jaloane arată cât de mult contează să fii atent doar la trafic şi la nimic altceva.
„Una este să mânânci un stix sau un biscuite, şi una este să mânânci o şaorma cu de toate, să îţi cadă tot în poală, prin scaun, sunt atent, stai ca mi-a cazut şamd. Sunt situaţii când ne punem pe noi în pericol, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic, clar”, spune un specialist în conducere defensivă.
Iar aceste situaţii sunt sancţionate de poliţişti: „Dacă această această activitate le distrage în mod periculos atenţia de la trafic. Sancţiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte de amendă. Un punct amendă reprezintă 216,25 lei”, spun oamenii legii.
Telefonul poate fi pus în suport, dar pentru mâncare nu există hands-free. Singura variantă sigură este să tragem pe dreapta. Câteva minute economisite mâncând în mers pot costa, în trafic, mult mai mult.
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