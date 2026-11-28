Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Un tânăr de 19 ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat produse de peste 200 de lei dintr-un hipermarket din Alba Iulia.
Tânărul ar fi luat, de pe rafturile unui hipermarket situat pe raza municipiului, mai multe produse cosmetice, pe care le-ar fi ascuns în buzunarele gecii, după care ar fi trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea produselor.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 noiembrie 2026, tânărul ar fi luat, de pe rafturile unui hipermarket situat pe raza municipiului, mai multe produse cosmetice, pe care le-ar fi ascuns în buzunarele gecii, după care ar fi trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea produselor. Acesta a fost oprit, la ieșirea din magazin, de către agentul de pază, care a sesizat poliția.
Prejudiciul, în valoare de 205,83 de lei a fost recuperat în totalitate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat de 58 de ani a fost reținut după ce, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu partenera sa, în vârstă de 37 de ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data […]
Video | Tânăr din Mureș, reținut după ce a furat telefonul unui bărbat de pe balconul unei unități de cazare din Teiuș
Tânăr din Mureș, reținut după ce a furat telefonul unui bărbat de pe balconul unei unități de cazare din Teiuș Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din orașul Luduș, județul Mureș, a fost reținut de polițiștii din Teiuș, fiind cercetat pentru furt calificat. Acesta ar fi sustras telefonul mobil al unui bărbat de […]
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, în municipiul Alba Iulia, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, vor avea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
28-29 noiembrie 2026 | Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade România intră sub asediul...
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce...
Știrea Zilei
Video | S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud. Motivul
S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud....
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public: „Transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației”. Lista
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile...
Curier Județean
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără...
Video | Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat de...
Politică Administrație
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!...
Opinii Comentarii
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă...