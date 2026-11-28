Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția

Un tânăr de 19 ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat produse de peste 200 de lei dintr-un hipermarket din Alba Iulia.

Tânărul ar fi luat, de pe rafturile unui hipermarket situat pe raza municipiului, mai multe produse cosmetice, pe care le-ar fi ascuns în buzunarele gecii, după care ar fi trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea produselor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 noiembrie 2026, tânărul ar fi luat, de pe rafturile unui hipermarket situat pe raza municipiului, mai multe produse cosmetice, pe care le-ar fi ascuns în buzunarele gecii, după care ar fi trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea produselor. Acesta a fost oprit, la ieșirea din magazin, de către agentul de pază, care a sesizat poliția.

Prejudiciul, în valoare de 205,83 de lei a fost recuperat în totalitate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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