Sport

Video: CS Universitar Alba Iulia – Nera Bogodinți 3-0 (0-0) | Studenții, prima victorie stagională și succes după 174 de zile!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 minute

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CS Universitar Alba Iulia a câștigat duelul suferinței, 3-0 (0-0), cu Nera Bogodinți, meci contând pentru etapa a 12-a a Seriei 7 din eșalonul terț, prima din retur.

Tânăra formație universitară a spart gheața în stagiunea curentă, fiind primul succes din acest campionat, la al doilea joc sub comanda lui Mihai Manea. 174 de zile au trecut de la precedentul succes al „alb-albaștrilor”, mai precis din 16 mai, la ultimul meci din sezonul precedent, 6-1 pe „Pielarul” cu Progresul Pecica, acum mai bine de 5 luni.

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Petrecerea Divorțaților

Sub 100 de spectatori au asistat la confruntarea codașelor Seriei 7. Vorba lui Manea: „Adversarii nu au nimic de pierdut în acest meci, doar noi…”, a ilustrat acest duel a suferinței. În prima repriză au fost în prim-plan portarii: Petruț (12) a respins libera lui Lupșa, respectiv Pauletti (15) – intervenție la șutul lui Gomboș, marea ratare fiind a lui tamaș (22) – scăpat singur, pe centru, a tras modest, iar goalkeeper-ul advers a respins (uriașă ratare)! Ursu (34) – reluare cu capul alături și Velțan (36) – șut alături, au mai semnat oportunități în prima repriză. A replicat Omoh (45) – șut în plasa laterală.

Tabela s-a deblocat la execuția senzațională a lui Rusu (54), șut de la 18 metri, în vinclul stâng. Velțan (63) a majorat avantajul, după un șut în diagonală din careu, la finele unei acțiuni individuale.

Avramovici (75) a ratat o ocazie imensă, reluare cu capul alături, din careul mic. Velțan (83), a realizat dubla, cu un șut de la 20 de metri, în dreapta poratrului, universitarii descătușându-se la reluare

Arbitri Roxana Timiș (Sibiu), Andreea Susca (Arad), Ad. Opriș, rezervă Al. Suvar (ambii Sibiu) Observatori C. Dansa (Satu Mare), M. Ștefan (Hunedoara)

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