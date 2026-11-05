Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia, meci special pentru Denis Giosu

Partida Unirea Sântana (locul 7, 17 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 26 de puncte), sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00, „Unirea” (în tur 0-1), este una aparte pentru apărătorul Denis Giosu, echpier al gazdelor, după ce până în var[ a evoluat în „alb-negru”

Masivul fundaș a marcat goluri extrem de importante pentru candidata la Liga 2, la partida din Cupa României, de pe „Cetate”, cu prim-divizionara Sepsi Sf. Gheorghe (1-0) și în barajul de la Lupeni (3-0)

„Alb-negrii” sunt pe val, cu 7 victorii la rând, însă vine o serie de cu totul altă dificultate, meciuri care pot creiona traiectul spre play-off (CIL Blaj, CSC Ghiroda, Metalurgistul Cugir și Timișul Șag) și apoi în faza a doua a campionatului. Arădenii au două remize albe consecutive în fața fanilor, cu CIL Blaj și Metalurgistul Cugir, și trec printr-un moment delicat. „Roș-negrii” nu au mai câștigat de o lună (două puncte în 4 jocuri) și nu au înscris în 3 întâlniri! În sezonul trecut, victorii la zero pentru „alb-negrii” (5-0 și 1-0, în deplasare), întânirea fiind una specială pentru Denis Giosu (până în vară la CSM Unirea Alba Iulia).

„E clar că sunt o echipă pe val, dar asta nu înseamnă nimic, nu cred că le convine prea mult că vor juca pe sinteticul nostru. Se poate spune că e un meci special pentru mine, am marcat cel important gol al carierei mele acolo, cel din Cupa României, cu Sepsi, în anul în care ne-am și calificat în sferturile de finală. Ar fi frumos să mă deblochez chiar în acest meci și să ne bucurăm de o victorie”, a afirmat fundașul arădean, citat de sportarad.ro.

„Atât mie cât și colegilor mei ne-au expirat contractele, dar știam că vom primi propuneri de la reînnoi, cu condiția să rămână Dragoș Militaru antrenor. Acest lucru nu s-a întâmplat, s-a schimbat și managementul, din câte știu s-a mărit și bugetul destul de mult și s-a optat pentru alți jucători. Nu vreau să par subiectiv, dar mi s-a spus că Unirea avea o altă forță sezonului trecut. Ca să dau doar exemplul Sântanei, nu s-a pus problema scorului pe «Cetate», s-a terminat 5-0, în timp ce la meciul tur, de abia ne-au bătut, după un gol luat pe o eroare și cu 2-3 ratări mari ale noastre”, a încheiat acesta pentru sursa mai sus citată.

Informații: sportarad.ro

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