Anunț de mediu – 6 noiembrie 2026: Solicitare obținere acord de mediu pentru proiectul „Sistem stocare a energiei electrice de tip stand-alone Kronospan Sebeș”, propus a fi amplasat în Sebeș, strada Industriilor, Nr. 1
Solicitare obținere acord de mediu pentru proiectul „Sistem stocare a energiei electrice de tip stand-alone Kronospan Sebeș”, propus a fi amplasat în Sebeș, strada Industriilor, Nr. 1
KRONOSPAN TIMBER SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem stocare a energiei electrice de tip stand-alone Kronospan Sebeș”, propus a fi amplasat în Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, jud. Alba.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-13,00 precum si la sediul Kronospan Timber SRL, din Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, jud. Alba, în zilele de Joi, între orele 11:00-12:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Alba.
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