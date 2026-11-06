Ştirea zilei

VIDEO | 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Gabriel Pleșa anunță că nu va mai autoriza mitinguri politice de Ziua Națională. „Nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Gabriel Pleșa anunță că nu va mai autoriza mitinguri politice de Ziua Națională. „Nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre evenimentele și manifestațiile care vor avea loc sau nu în oraș de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. El a spus că nu dorește să mai autorizeze mitinguri cu caracter politic, pentru a evita repetarea incidentelor de anul trecut, când au avut loc huiduieli, îmbrânceli și conflicte între participanți. 

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Edilul a precizat că vor fi permise manifestații cu caracter patriotic, comemorativ sau aniversar.

,,Am spus încă din 2 decembrie anul trecut că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni, nici… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat, pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru, au fost niște îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Național și alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiți participanți.”, a explicat primarul din Alba Iulia.

Gabriel Pleșa: ,,Nu vreau să mai autorizăm genul de mitinguri politice”

Astfel, edilul a continuat prin a spune că administrația locală nu dorește să mai autorizeze mitinguri politice. Totuși, edilul spune că aceastea ar putea avea loc pe data de 2 decembrie sau 30 noiembrie, însă nu de Ziua Națională a României.

,,În concluzie, am zis foarte clar că nu vreau să mai autorizăm genul de mitinguri politice. Chiar dacă există, eu știu, formațiuni care își vor face congrese în acea perioadă, să poată face în data de 2, să poată face în data de 30, nu de Ziua Națională.”, a mai explicat Gabriel Pleșa.

Întrebat despre ce se va întâmpla în cazul în care s-ar trece peste decizia Primăriei și astfel de evenimente vor avea loc, edilul a spus că: 

,,Știți foarte bine că există Legea 60, care spune foarte clar că trebuie să ai avizul Primăriei, al unei comisii a Primăriei. Noi suntem, practic, cei care conducem comisia, dar acolo este Jandarmeria, este Inspectoratul de Poliție Județean, este ISU, sunt toți factorii care veghează la buna organizare a manifestații. Vor suporta consecințele legii, categoric.”, a spus la final Gabriel Pleșa. 

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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