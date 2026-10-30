CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-2), în ultima etapă a turului Ligii 3 | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, în derby „de Alba”

Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat a șaptea victorie consecutivă, 3-0 (2-0), la Micești, cu concitadina CS Universitar Alba Iulia, la debutul lui Mihai Manea pe banca universitarilor.

CSM Unirea Alba Iulia încheie turul pe prima poziție, iar CSU are numai 4 puncet, e penultima, fără succes. În primul mitan, a fost dubla brazilianului Cordeiro (21, 25), la grave erori defensive în zona centrală. Universitarii au avut o bară Stănillă (33) și au revendicat eliminarea lui Ayeni (37), pentru lovirea cu cotul al lui Dobrin (înlocuit la respectiva fază).

La reluare, nou-intratul Chiorean (55) a marcat cel mai spectaculos gol al întâlnirii, șut în diagonală, în vinclu.

O întâlnire ce se anunța disproporționată, ținând cont de pretenții, obiective, valoarea loturilor și pozițiile din clasament, a avut parte de aproximativ 400 de spectatori, partida fiind câștigată fără emoții de lider, care are un goalveraj general în ultimele 7 întâlniri de 28-1. S-a consemnat și debutul în distribuția uniristă a lui Moga, Pustai mizând în formula de start pe Salka sau Datcu.

Arbitri R. Cupu, Ov. Nicolae, M. Nicolae (toți Brașov), rezervă R. Scrob (Alba Iulia) Observatori E. Arsa (Arad), C. Orbonaș (Deva)

Foto: Peter SZILAGYI

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