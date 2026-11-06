Selecționata Under 12 a județului Alba, la Turneul Selecționatelor AJF, Regiunea 5 Vest la Arad | 18 jucători, de la 9 cluburi, cei mai mulți de la Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj

Selecționata Under 12 a județului Alba, prezentă la Turneul Selecționatelor AJF, Regiunea 5 Vest la Arad | 18 jucători, de la 9 cluburi, cei mai mulți de la Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj

Selecționata Under 12 a județului Alba participă, la Arad, la Turneul Selecționatelor AJF, Regiunea 5 Vest, alături de reprezentantele altor 7 județe. Lotul Albei, condus de Alin Hancăș, ajutat de Bogdan Cistean și Dan-Ioan Nemeș, cuprinde 18 promițători mici fotbaliști din județ, de la 9 cluburi, cei mai mulți de la Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj

Competiția se desfășoară în perioada 6–8 noiembrie 2026, la Baza Sportivă Fortuna din Arad.și participă județele Alba, Arad, Sibiu, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor.

Lotul județului Alba a fost alcătuit în urma unui amplu proces de monitorizare și selecție desfășurat pe parcursul acestei toamne, sub coordonarea lui Alin Hancăș, președintele Comisiei Tehnice din cadrul AJF Alba, antrenorii de la Under 13 interjudețean și județean, Under 12 Elite și Ciasic propunând jucătorii. Tinerii fotbaliști au fost urmăriți în cadrul competițiilor județene, dar și cu ocazia celor două acțiuni speciale de selecție, organizate în 27 octombrie și 3 noiembrie 2026.

Demersul AJF Alba urmărește identificarea, susținerea și promovarea tinerelor talente, oferindu-le copiilor șansa de a face un pas important în dezvoltarea lor sportivă.

Cele opt selecționate participante au fost împărțite în două grupe: *Grupa A: Arad, Sibiu, Sălaj și Alba; *Grupa B: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor.

Programul meciurilor selecționatei Alba: *vineri, 6 noiembrie, ora 15:00: Arad – Alba; *sâmbătă, 7 noiembrie, ora 09:00: Alba – Sibiu; ora 11:00: Sălaj – Alba.

În funcție de rezultatele înregistrate în faza grupelor, selecționata Alba va disputa sâmbătă după-amiază meciurile de clasament sau semifinalele. Duminică, 8 noiembrie, sunt programate partidele care vor stabili clasamentul final al turneului.

Cei mai mulți fotbaliști provin de la Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj (5 jucători), urmată de Star Pro Optimum Alba Iulia (4) și Optimum GT Sport Alba Iulia (3). Celelalte șase cluburi Performanța Ighiu, CS Universitar Alba Iulia, Voința Stremț, Sportul Câmpeni, Spicul Daia Română și Juniorul Aiud – contribuie fiecare cu câte un jucător.

Lot: Victor Marian Șandru – ACS Optimum GT Sport Alba Iulia, Filip Milea – ACS Ș. F. Ioan Suciu Blaj – portari; Edan Fătășan – ACS Optimum GT Sport Alba Iulia, Daniel Andrei Iagăr – ACS Optimum GT Sport Alba Iulia, Fabian Ștefan Pop – ACS Performanța Ighiu, Adrian Nicolae Cazan – CS Universitar din Alba Iulia, Ciprian Borteș – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, Patrick Aurelian Hazi – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, Marius Coșereanu – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, Dragoș Ioan Marian – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, David Marian Pop – CSC Voința Stremț, Paul Alexandru Fornade – ACS Sportul Câmpeni, Robert Ionuț Paștiu – ACS Spicul Daia Română, Dragoș Ioan Mariș – ACS Juniorul Aiud, David Cristea – ACS Ș. F. Ioan Suciu Blaj, Fabian Szekely – ACS Ș. F. Ioan Suciu Blaj, Erik Brumar – ACS Ș. F. Ioan Suciu Blaj, Paul Precup – ACS Ș. F. Ioan Suciu Blaj

Pe lângă meciurile turneului, tinerii fotbaliști din Alba vor avea parte și de o experiență aparte. Vineri, de la ora 17:30, aceștia vor putea asista la partida din SuperLiga României dintre UTA Arad și Petrolul Ploiești, un moment special pentru copiii pasionați de fotbal. Cheltuielile cu transportul, cazarea și masa sunt suportate de AJF Alba și AJF Arad

Informații, foto: AJF Alba și Performanța Ighiu

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