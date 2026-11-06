Disputa Primăria Alba Iulia – STP: Executarea silită inițiată de operatorul de transport, suspendată
Disputa Primăria Alba Iulia – STP: Executarea silită inițiată de operatorul de transport, suspendată
Judecătoria Alba Iulia a admis, vineri, 6 noiembrie 2026, cererea Municipiului Alba Iulia și a dispus suspendarea executării silite inițiate de STP S.A., până la soluționarea definitivă a contestației la executare.
„Este încă un rezultat favorabil Municipiului Alba Iulia în demersurile noastre de a proteja bugetul local și de a pune capăt pierderilor financiare enorme generate de actualul sistem de transport public.
Fiecare leu din bugetul municipiului trebuie cheltuit responsabil, în interesul albaiulienilor. Nu putem accepta ca resursele destinate dezvoltării orașului să fie consumate de un sistem de transport care a devenit nesustenabil financiar.
Continuăm, în paralel, demersurile pentru internalizarea serviciului de transport public, începând cu 8 ianuarie 2027, astfel încât să avem un control mai bun asupra costurilor, o administrare eficientă și servicii de calitate pentru călători.
Obiectivul nostru rămâne neschimbat: un transport public modern, eficient și sustenabil, în care banii albaiulienilor să fie administrați cu responsabilitate”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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