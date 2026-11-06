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Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…”

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit și susține că cifra vehiculată în spațiul public reprezintă o extrapolare a rezultatelor unui control prin sondaj realizat de Curtea de Conturi.

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Potrivit șefei CNPP, raportul de audit pentru anul financiar 2024 nu a presupus verificarea individuală a milioane de dosare de pensionare, ci a vizat întreaga activitate a instituției. În cazul pensiilor, auditorii au analizat un număr restrâns de dosare, iar constatările au fost ulterior extrapolate.

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Robu precizează că, în 2024, România avea aproximativ 3,7 milioane de pensionari, însă verificările realizate în cadrul unui control presupun, de regulă, analizarea a 20-30 de dosare, dintre care în 3-5 pot fi identificate probleme.

„Asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de pensii sunt calculate greșit. O asemenea concluzie nu poate fi trasă fără verificarea situației din fiecare dosar”, a subliniat președintele CNPP.

Aceasta a mai explicat că, în general, diferențele constatate au fost de valoare redusă, iar pensionarii au dreptul să primească retroactiv sumele cuvenite, începând cu data la care trebuiau acordate.

Conducerea CNPP susține că instituția verifică toate situațiile semnalate și că, acolo unde erorile sunt confirmate, vor fi luate măsurile legale pentru corectarea drepturilor de pensie și plata diferențelor restante.

„Nu 2,2 milioane de dosare au fost calculate greșit”, a reiterat Vasilica-Valentina Robu, precizând că auditul Curții de Conturi durează, în general, între patru și șase luni și nu se limitează la activitatea de stabilire a pensiilor.

Șefa CNPP dă asigurări că instituția tratează cu seriozitate constatările auditorilor și că drepturile pensionarilor vor fi respectate.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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