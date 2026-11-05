CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, derby „de Alba” în prima etapă a returului | CSM Unirea Alba Iulia, descindere la Sântana, CSU Alba Iulia – caută prima victorie!

CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, derby „de Alba” în prima etapă a returului din Liga 3| CSM Unirea Alba Iulia, descindere la Sântana, CSU Alba Iulia – caută prima victorie!

Prima rundă din returul Seriei 7 din Liga 3 propune un nou derby „de Alba”, la Tiur, între CIL Blaj și Metalurgistul Cugir. Vineri, CSU Alba Iulia vizează prima victorie, împotriva „lanternei roșii”. Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de un „teren greu” la Sântana, mâine.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 11, 4 puncte) – Nera Bogodinți (locul 12, două puncte), vineri, 6 noiembrie, ora 14.00, la Micești (în tur, 0-0).

Duelul codașelor, formații care nu au cunoscut gustul victoriei în tur! Albaiulienii, la al doilea meci intern consecutiv sub comanda lui Manea vin după eșecul cu concitadina CSM Unirea Alba Iulia (0-3) și au trei înfrângeri succesive (un singur punct în ultimele 7 întâlniri!). Nou-promovata din Caraș-Severin s-a predat greu etapa anterioară la Pecica, 1-2, după ce a condus până în minutul 81 și a acumulat 5 înfrângeri la rând și tot atâtea eșecuri pe terenuri străine! Cele două combatante al cele mai modeste

defensive și ofensive din serie, iar gazdele au strâns 4 jocuri acasă fără a înscrie!

*CIL Blaj (locul 5, 19 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte), sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00, „Târnavele” Tiur (în tur, 2-0).

Confruntare extrem de interesantă între conjudețene cu stări diametral opuse. Gazdele, cu al doilea joc succesiv acasă (2-2 cu CSC Ghiroda) au ajuns pe locul 5, cu o seria de 6 întâlniri în care au luat 4 puncte, fără a învinge, alunecând de pe prima poziție în afara „careului de ași”! În schimb „roș-albaștrii” au 3

confruntări imbatabile de la instalarea portughezului Vitinha (ultimul rezultat, remiză albă la Sântana) și încearcă să reintre în calcule pentru play-off. Se anunță o dispută de „care pe care”, cu punctE extrem de importante puse-n joc. Absenți: Boldea (indisponibil de durată), respectiv B. Minteuan (accidentat), Igwe (suspendat).

*Unirea Sântana (locul 7, 17 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 26 de puncte), sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00, „Unirea”, în tur 0-1).

„Alb-negrii” sunt pe val, cu 7 victorii la rând, însă vine o serie de cu totul altă dificultate, meciuri care pot creiona traiectul spre play-off (CIL Blaj, CSC Ghiroda, Metalurgistul Cugir și Timișul Șag) și apoi în faza a doua a campionatului. Arădenii au două remize albe consecutive în fața fanilor, cu CIL Blaj și Metalurgistul Cugir, și trec printr-un moment delicat. „Roș-negrii” nu au mai câștigat de o lună (două puncte în 4 jocuri) și nu au înscris în 3 întâlniri!

În sezonul trecut, victorii la zero pentru „alb-negrii” (5-0 și 1-0, în deplasare), întânirea fiind una specială pentru Denis Giosu (până în vară la CSM Unirea Alba Iulia).

„E clar că sunt o echipă pe val, dar asta nu înseamnă nimic, nu cred că le convine prea mult că vor juca pe sinteticul nostru. Se poate spune că e un meci special pentru mine, am marcat cel important meci al carierei mele acolo, cel din Cupa României, cu Sepsi, în anul în care ne-am și calificat în sferturile de finală. Ar fi frumos să mă deblochez chiar în acest meci și să ne bucurăm de o victorie”, a afirmat fundașul arădean, citat de sportarad.ro

„Atât mie cât și colegilor mei ne-au expirat contractele, dar știam că vom primi propuneri de la reînnoi, cu condiția să rămână Dragoș Militaru antrenor. Acest lucru nu s-a întâmplat, s-a schimbat și managementul, din câte știu s-a mărit și bugetul destul de mult și s-a optat pentru alți jucători. Nu vreau să par subiectiv, dar mi s-a spus că Unirea avea o altă forță sezonului trecut. Ca să dau doar exemplul Sântanei, nu s-a pus probleme scorului pe «Cetate», s-a terminat 5-0, în timp ce la meciul tur, de abia ne-au bătut, după un gol luat pe o eroare și cu 2-3 ratări mari ale noastre”, a încheiat acesta, pentru sursa mai sus citată. (H.D.M.)

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