Curier Județean

Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți

Părinții din Alba Iulia care doresc să își transfere copiii la noua Creșă „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai, nr. 14D, trebuie să se încadreze în calendarul stabilit pentru această procedură.

Petrecerea Divorțaților

Prima etapă, dedicată transferurilor, se va desfășura în perioada 9–13 noiembrie 2026 și vizează copiii înscriși în prezent la creșele Cetate, 1 Ampoi, 2 Ampoi și Partoș, aflate în administrarea Creșei Municipiului Alba Iulia. Transferul se va realiza la solicitarea părinților.

Cererea de transfer poate fi descărcată de pe grupul de comunicare al părinților sau solicitată direct de la educatoarea grupei.

Cea de-a doua etapă este destinată copiilor care nu sunt înscriși în prezent la o creșă. Perioada de înscriere pentru noua unitate va fi cuprinsă între 16 noiembrie și 7 decembrie 2026.

Noua Creșă „Gheorghe Șincai” este programată să își deschidă porțile la începutul anului 2027, urmând să ofere noi locuri pentru copiii din municipiul Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

6 noiembrie 2026

De

Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri În cadrul unei activități de educație rutieră desfășurate de polițiștii Compartimentului Rutier Abrud, copilașii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud au discutat despre regulile de circulație și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

6 noiembrie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ În acest sfârșit de săptămână jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la următoarele evenimente sportive: Universitatea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești; […]

Citește mai mult

Curier Județean

10-12 noiembrie 2026 | Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 noiembrie 2026

De

Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță SC APA CTTA S.A. Alba – Sucursala Apuseni anunță consumatorii că, în perioada 10.11.2026 –11.11.2026, se vor efectua lucrări care vizează implementarea corespunzătoare a contractului de lucrări „Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni”. Se va interveni pentru înlocuirea vanelor care deservesc întregul sistem […]

Citește mai mult