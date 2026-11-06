Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți
Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți
Părinții din Alba Iulia care doresc să își transfere copiii la noua Creșă „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai, nr. 14D, trebuie să se încadreze în calendarul stabilit pentru această procedură.
Prima etapă, dedicată transferurilor, se va desfășura în perioada 9–13 noiembrie 2026 și vizează copiii înscriși în prezent la creșele Cetate, 1 Ampoi, 2 Ampoi și Partoș, aflate în administrarea Creșei Municipiului Alba Iulia. Transferul se va realiza la solicitarea părinților.
Cererea de transfer poate fi descărcată de pe grupul de comunicare al părinților sau solicitată direct de la educatoarea grupei.
Cea de-a doua etapă este destinată copiilor care nu sunt înscriși în prezent la o creșă. Perioada de înscriere pentru noua unitate va fi cuprinsă între 16 noiembrie și 7 decembrie 2026.
Noua Creșă „Gheorghe Șincai” este programată să își deschidă porțile la începutul anului 2027, urmând să ofere noi locuri pentru copiii din municipiul Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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