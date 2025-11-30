VIDEO – ASTĂZI | Depuneri de coroane la Alba Iulia. Ceremonii oficiale cu onoruri militare, intonarea Imnului Național și momente solemne la mai multe monumente istorice

Depuneri de coroane la Alba Iulia. Ceremonii oficiale cu onoruri militare, intonarea Imnului Național și momente solemne la mai multe monumente istorice

În Alba Iulia, ziua de 30 noiembrie 2025 a marcat debutul ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României, printr-un amplu program de depuneri de coroane și momente solemne organizate în mai multe puncte simbolice ale orașului.

Instituții ale statului, reprezentanți ai administrației centrale și locale, ai cultelor religioase, ai structurilor militare, organizații civice și culturale, precum și numeroase servicii publice au participat la evenimentele programate pe parcursul întregii zile, începând cu Piața Tricolorului și continuând la monumentele dedicate Regilor Ferdinand și Maria, lui Mihai Viteazul, Iuliu Maniu și I.I.C. Brătianu.

Ceremoniile includ prezentarea onorului, intonarea Imnului Național, oficierea serviciilor religioase și depuneri de coroane, urmând ca festivitățile dedicate zilei de 1 Decembrie să continue mâine, cu noi momente solemne și tradiționala defilare militară de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Planul ceremoniei depunerii de coroane organizate cu prilejul Zilei Naționale a României

DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025

1.Participanți:

Președinția României

Parlamentul României

Parlamentul European

Guvernul României – Instituția Prefectului – Județul Alba

Consiliul Județean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase

Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia

Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba

Cercul Militar Alba Iulia

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Asociația ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba

Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia

Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații

Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia

Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României

Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia

Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia

Servicii și instituții publice din județul Alba

Partide politice

Reprezentanți mass-media

2. Locul: PIAȚA TRICOLORULUI ALBA IULIA

Ora: 12.00

Programul activităților:

11.50 – 12.00 Constituirea dispozitivului;

12.00 – 12.05 Prezentarea onorului;

12.05 – 12.10 Binecuvântarea Drapelului României;

12.10 – 12.20 Înălțarea Drapelului României pe acordurile Imnului Național al României.

3. Locul: ANSAMBLUL MONUMENTAL ”REGELE FERDINAND ȘI REGINA MARIA”

Ora: 12.30

Programul activităților:

12.20 – 12.30 Constituirea dispozitivului;

12.30 – 12.33 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

12.33 – 12.40 Intonarea Imnului Național al României;

12.40 – 12.45 Oficierea serviciului religios;

12.45 – 12.50 Depuneri de coroane, jerbe de flori.

4. Locul: MONUMENTUL ”MIHAI VITEAZUL”

Ora: 13.00

Programul activităților:

12.55 – 13.00 Constituirea dispozitivului;

13.00 – 13.03 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

13.03 – 13.06 Intonarea Imnului Național al României;

13.06 – 13.20 Oficierea serviciului religios;

13.20 – 13.30 Depuneri de coroane și jerbe de flori.

5. Locul: MONUMENTUL ”IULIU MANIU”

Ora: 13.50

Programul activităților:

13.40 – 13.50 Constituirea dispozitivului;

13.50 – 13.53 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

13.53 – 13.56 Intonarea Imnului Național al României;

13.56 – 14.05 Oficierea serviciului religios;

14.05 – 14.10 Depuneri de coroane și jerbe de flori.

6. Locul: MONUMENTUL ”I.I.C.BRĂTIANU”

Ora: 14.20

Programul activităților:

14.10 – 14.20 Constituirea dispozitivului;

14.20 – 14.23 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

14.23 – 14.26 Intonarea Imnului Național al României;

14.26 – 14.35 Oficierea serviciului religios;

14.35 – 14.40 Depuneri de coroane și jerbe de flori.

Notă: Conform prevederilor Legii nr.215/11.11.2016, în cadrul ceremoniei oficiale, militarii din garnizoană vor depune câte o coroană din partea următoarelor entități prezente:

•Președintele României/Administrația Prezidențială;

•Parlamentul României;

•Parlamentul European;

•Guvernul României;

•Primăria Municipiului Alba Iulia;

•Consiliul Județean Alba;

•Corp diplomatic;

•Entitatea organizatoare – Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia.

După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane de către celelalte entități prezente.

Planul ceremoniei depunerii de coroane organizate cu prilejul

Zilei Naționale a României

LUNI, 1 DECEMBRIE 2025

2. Locul: MONUMENTUL MARII UNIRI ALBA IULIA

Ora: 13.15

Programul activităților:

13.00 – 13.15 Constituirea dispozitivului;

13.15 – 13.20 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă, deplasarea persoanei oficiale pe locul stabilit;

13.20 – 13.25 Intonarea Imnului Național al României;

13.25 – 13.30 Depunerea unei coroane de flori din partea Președinției României/persoanei oficiale delegate.

Notă: După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane de către celelalte entități prezente.

3. Locul: B-dul 1 Decembrie 1918, Alba Iulia

Ora: 14.00-16.00

Defilarea efectivelor și tehnicii strucutrilor din cadrul MApN și MAI. Survolarea spațiului aerian din zona bulevardului de către aeronave din cadrul MApN

