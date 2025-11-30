LIVE VIDEO | Drapelul național, arborat înainte de 1 Decembrie 2025, pe catargul din Piața Tricolorului, la Alba Iulia: Ceremonie solemnă dedicată Zilei Naționale 

Drapelul național, arborat înainte de 1 Decembrie 2025 , pe catargul din Piața Tricolorului, la Alba Iulia: Ceremonie solemnă dedicată Zilei Naționale

Un eveniment solemn dedicat Zilei Naționale a României, are loc în fiecare an, în data de 30 noiembrie, fiind dedicat arborării drapelului naţional, simbol al luptei poporului român pentru libertate.

Ceremonia de arborare a avut loc duminică, 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, începând cu ora 12.00, în Piața Tricolorului.

Tricolorul a fost ridicat pe catargul situat pe esplanada Catedralei Încoronării. Arborarea s-a făcut cu o zi înaintea Zilei Naționale a României, în acordurile imnului de stat (n.r. Deșteaptă-te române!).

La manifestarea solemnă au participat reprezentanți ai administrației locale, județene, politicieni, reprezentanți ai MApN, partidelor politice, societății civile și fanfara militară care a asigurat fondul sonor prin cântece patriotice.

Urmaş al vechilor steaguri de luptă din Moldova şi Ţara Românească, tricolorul a apărut în secolul al XIX-lea şi a devenit simbol al identităţii şi unităţii naţionale. Pe câmpul de luptă sau în competiţiile sportive, ca însemn al statului sau ca dovadă de dragoste de ţară, îi însoţeşte pe români de aproape două secole. Din mai 1998, ziua de 26 iunie a fost proclamată Zi a Drapelului Național al României.

