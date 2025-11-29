Instituția Prefectului Alba își bate joc de „marii fauritori ai României Mari, Maniu și Brătianu”, prinși în ceremonialul oficial pentru depunerea de coroane, la finalul evenimentului – acuzații ale deputatului Florin Roman
Deputatul Florin Roman a criticat Instituția Prefectului Alba pentru modul în care a organizat ceremonia oficială de depunere a coroanelor de 1 Decembrie, acuzând că marii făuritori ai României Mari, Maniu și Brătianu, au fost incluși la finalul evenimentului, nu la început, așa cum s-a procedat în ultimii 35 de ani. Acesta a spus că această decizie minimalizează rolul istoric al liderilor politici și al bisericii în Marea Unire și reprezintă o lipsă de respect față de înaintașii care au făcut posibilă România Mare.
Pentru prima dată, în anii de după decembrie 1989, niște farisei politici, schimbă cursul istoric al actului de naștere al României Mari, de la 1 decembrie 1918. Marii făuritori ai României Mari, Maniu și Brătianu, au fost prinși în ceremonialul oficial pentru depunerea de coroane, stabilit conform legii, de Garnizoana și Prefectura Alba, la finalul evenimentului, nu în debutul lui, cum s-a procedat în ultimii 35 de ani.
Istoria României este una singură. Scrisă în acele vremuri, de regele Ferdinand și Regina Maria, în cazul României Mari, când am obținut cele mai mari teritorii românești. Pentru ei, poporul român a ridicat Catedrala Încoronării de la Alba Iulia, nu a Reîntregirii, cum a botezat-o regimul comunist și progresist. Maniu și Brătianu, Flueras sunt artizani ai Marii Uniri, nu alții.
Minimalizarea liderilor liberali, țărăniști și socialiști, din acele vremuri, a rolului bisericii ortodoxe și greco-catolice, arată o profundă necunoaștere a istoriei actului Marii Uniri, dar și o lipsă de respect a actualei clase politice, față de înaintașii noștri. Fac aceste precizări pentru a mă delimita ferm de ignoranții vremurilor actuale ce au luat această decizie.
Cine nu își respectă trecutul, nu poate avea viitor! Cei care mistifică istoria sa nu uite ce au făcut.
