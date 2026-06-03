Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026

Primăria municipiului Aiud anunță participarea la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026.

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Aiud, Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, cod fiscal 4613636, cod poștal 515200, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: [email protected].

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

3. Domeniul pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026 este cel al cultelor religioase.

4. Obiectivul general: sprijinirea sectorului nonprofit în desfășurarea unor activități care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Aiud.

5. Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Aiud și aprobată pentru anul 2026 este de 50.000 lei, fiind repartizată pentru domeniul cultelor religioase.

6. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.07.2026, ora 16:00.

7. Durata de implementare a proiectelor: până la 30.11.2026.

8. Solicitanții trebuie să fie culte religioase recunoscute conform legii și să aibă sediul sau filială în municipiul Aiud.

9. Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, precum și informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Comunicare și Relații Publice din cadrul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, telefon 0258/861.310 interior 1029 și de pe site-ul instituției:

www.aiud.ro.

10. Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte cu documentația prevăzută în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud, la registratura Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, începând cu data de 03.06.2026, ora 07:30 și până la data de 02.07.2026, ora 16:00.

11. Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română și se va depune într-un singur exemplar, original, în dosar de încopciat, având un opis pe pe care va fi specificat numele aplicantului, conținutul dosarului, numărul de file pentru fiecare document în parte și în total numărul de file conținut, fiecare pagină a dosarului fiind numerotată, precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Municipiului Aiud.

12. Solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacității de cofinanțare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile vor avea loc în perioada 06.07.2026 – 10.07.2026 și se vor face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/21.05.2026.

14. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă sunt:

A. Criterii generale:

a) programele şi proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcțională a beneficiarului finanțării prin: experiența în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, căile şi modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea), capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus, experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din străinătate, după caz, precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora, indicarea surselor de finanțare ale proiectului.

B. Criterii specifice:

Criterii de evaluare – Punctaj maxim

1. Relevanță şi coerență – 30

1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată? – 5

1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă? (Obiective SMART unde S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp) – 10

1.3. Cât de clar definit şi strategic este grupul/grupurile țintă? – 5

1.4. În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluții inovatoare, modele de aplicare în practică, continuarea unei tradiții etc.) – 5

1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare locală stabilite de către Consiliul Local? – 5

2. Metodologie – 25

2.1. Cât de necesare, coerente şi realiste între ele sunt activitățile propuse în cadrul proiectului? – 5

2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităților? – 5

2.3. Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului? (Coerență – obiective, activități, rezultate, impact asupra grupului țintă şi al comunității) – 5

2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile propuse? – 5

2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor în proiect? – 5

3. Durabilitate – 15

3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă? – 5

3.2. În ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanțări? – 5

3.3. În ce măsură proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare? (devine model pentru alte proiecte) – 5

4. Buget şi eficacitatea costurilor – 20

4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli? – 10

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului? – 10

5. Capacitate managerială – 10

5.1. Experiența managerială a aplicantului în domeniul respectiv – 3

5.2. Cunoștințe de specialitate ale aplicantului (cunoașterea problemelor vizate) – 3

5.3. Capacitatea managerială a aplicantului (abilitatea de a gestiona bugetul proiectului) – 4

Punctaj maxim – 100

15. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 98/28.05.2026, se anunță într-un comunicat transmis de Compartimentul Comunicare și Relații Publice al Primăriei Aiud.

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