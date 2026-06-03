PENSII 2026 | Pilonul II de pensii, câștig net de miliarde de euro pentru participanți: Care este valoarea exactă
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Românii vor zbura din vara 2026 cu avionul „Mircea Lucescu”: Prima aeronavă modernă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele marelui antrenor
Românii vor zbura din vara 2026 cu avionul „Mircea Lucescu”: Prima aeronavă modernă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele marelui antrenor TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie 2026, un protocol de utilizare a numelui Mircea Lucescu, fostul internaţional şi antrenor al echipei naţionale de fotbal, pentru denumirea primei aeronave moderne, Boeing 737 […]
Guvernul leagă sporurile din PNRR de performanță: Majorarea de 40% va fi acordată pe baza evaluărilor lunare
Guvernul leagă sporurile din PNRR de performanță: Majorarea de 40% va fi acordată pe baza evaluărilor lunare Guvernul pregătește schimbări importante în modul de acordare a majorărilor salariale pentru personalul implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018, decisă miercuri, 3 iunie 2026, Executivul introduce un mecanism […]
FOTO | Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială”
Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială” Mii de membri ai sindicatului Sanitas au protestat, miercuri, 3 aprilie 2026, în Capitală, în fața Guvernului, împotriva proiectului noii legi a salarizării. Ei s-au deplasat ulterior către Piața Constituției. Protestatarii au […]
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Românii vor zbura din vara 2026 cu avionul „Mircea Lucescu”: Prima aeronavă modernă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele marelui antrenor
Românii vor zbura din vara 2026 cu avionul „Mircea Lucescu”: Prima aeronavă modernă Boeing 737 MAX din flota TAROM va...
PENSII 2026 | Pilonul II de pensii, câștig net de miliarde de euro pentru participanți: Care este valoarea exactă
PENSII 2026 | Pilonul II de pensii, câștig net de miliarde de euro pentru participanți: Care este valoarea exactă După...
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FOTO | Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2 milioane de euro
Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2...
VIDEO | Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală 10
Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală...
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FOTO | Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă”
Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă” Au...
FOTO | Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune
Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire...
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Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
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126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...