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PENSII 2026 | Pilonul II de pensii, câștig net de miliarde de euro pentru participanți: Care este valoarea exactă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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PENSII 2026 | Pilonul II de pensii, câștig net de miliarde de euro pentru participanți: Care este valoarea exactă

După 18 ani de funcționare, Pilonul II de pensii private obligatorii a devenit unul dintre cele mai solide instrumente de economisire din România, administrând active de peste 43 de miliarde de euro și generând pentru participanți un câștig net de aproape 18 miliarde de euro.

Potrivit datelor prezentate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), între mai 2008 și mai 2026, fondurile de pensii private au acumulat un profit net de 93,4 miliarde de lei (17,8 miliarde de euro) pentru cei 8,5 milioane de români înscriși în sistem. În prezent, activele totale administrate au ajuns la 228 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 43,5 miliarde de euro.

Contribuțiile brute virate în cei 18 ani au însumat 141,8 miliarde de lei, în timp ce plățile către beneficiari și moștenitori au depășit 7,2 miliarde de lei. Diferența dintre contribuțiile colectate și valoarea activelor administrate, la care se adaugă plățile efectuate, reprezintă câștigul net realizat în beneficiul participanților.

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Performanța sistemului este susținută și de randamentul mediu anual de 8,6%, semnificativ peste rata medie a inflației, estimată la 4,8% pe an în aceeași perioadă.

Pilonul II continuă să crească și în 2026. De la începutul anului până la 22 mai, fondurile au înregistrat randamente cuprinse între 7% și 10%, ceea ce a generat un câștig net de 18,1 miliarde de lei (circa 3,5 miliarde de euro) în doar cinci luni. Ca urmare, valoarea conturilor individuale este cu cel puțin 10% mai mare decât la finalul anului trecut.

Datele arată că peste un milion de români au acumulat deja în conturile de pensie privată mai mult de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 au depășit pragul de 100.000 de lei. Un participant cu salariu mediu și contribuții constante încă de la lansarea sistemului deține astăzi peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii trei ani.

Cu active echivalente cu aproximativ 11% din PIB-ul României, Pilonul II reprezintă al doilea cel mai important activ financiar al populației după depozitele bancare și principalul mecanism de economisire pe termen lung pentru milioane de români.

În plus, aproape 95% din fondurile administrate sunt investite în economia locală, în special în titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București, transformând fondurile de pensii în cei mai importanți investitori instituționali din România.

În pofida crizelor succesive din ultimii ani – pandemie, inflație, războiul din Ucraina și tensiuni geopolitice – Pilonul II a continuat să crească, atingând în 2026 maxime istorice și consolidându-și poziția de componentă esențială a sistemului de pensii din România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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