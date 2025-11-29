LIVE VIDEO | Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș

Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României , de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, cu două zile înainte de Ziua Națională a României, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, se desfășoară un antrenament general, în intervalul orar 12:30 – 16:30.

Parada militară de Ziua Națională a României va avea loc pe b-dul „1 Decembrie 1918” din municipiul Alba Iulia, cu participarea a peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, dar și elicoptere și avioane F16.

Ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă va avea loc luni, 1 Decembrie 2025 în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a 18 detașamente de defilare pe jos (peste 1.000 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”), precum și a personalului din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

Vor defila, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre (vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

