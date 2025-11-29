LIVE VIDEO | Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș
Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș
Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, cu două zile înainte de Ziua Națională a României, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, se desfășoară un antrenament general, în intervalul orar 12:30 – 16:30.
Parada militară de Ziua Națională a României va avea loc pe b-dul „1 Decembrie 1918” din municipiul Alba Iulia, cu participarea a peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, dar și elicoptere și avioane F16.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia
Ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă va avea loc luni, 1 Decembrie 2025 în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a 18 detașamente de defilare pe jos (peste 1.000 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”), precum și a personalului din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.
Vor defila, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre (vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.
De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii
,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia are loc an de an, de Ziua Națională a României la Alba Iulia, cu participarea a sute de copii cadre didactice din toată țara. Citește […]
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea Balul Bobocilor de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, […]
De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică
De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică În anul 2022, un nume se făcea remarcat la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Darius Toma, elevul care a obținut media 10 curat la examenul de Bacalaureat, una […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Ce trebuie să știe cei care au buletin electronic
Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Ce trebuie să știe cei care au buletin electronic Vor...
Toate loturile de carne de porc aduse din UE, controlate. Ministrul Agriculturii: ,,Există riscul ca din afara ţării să aducem boala”
Toate loturile de carne de porc aduse din UE, controlate. Ministrul Agriculturii: ,,Există riscul ca din afara ţării să aducem...
Știrea Zilei
LIVE VIDEO | Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș
Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și...
VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii
,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de...
Curier Județean
FOTO | Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii
Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii Un tânăr de...
VIDEO | IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie
IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie În acest an,...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...