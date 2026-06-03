Românii vor zbura din vara 2026 cu avionul „Mircea Lucescu”: Prima aeronavă modernă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele marelui antrenor
TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie 2026, un protocol de utilizare a numelui Mircea Lucescu, fostul internaţional şi antrenor al echipei naţionale de fotbal, pentru denumirea primei aeronave moderne, Boeing 737 MAX, care înnoieşte flota companiei, a anunţat compania aeriană într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Aeronava Boeing 737 MAX, cea mai performantă din dotarea TAROM, va primi astfel numele antrenorului care a câştigat titluri naţionale în România, Turcia şi Ucraina şi a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene.
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Răzvan Lucescu: „Este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă”
Documentul a fost semnat de soţia şi fiul marelui antrenor, Elena şi Răzvan Lucescu, şi de directorul general TAROM, Bogdan Costaş.
„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu, citat în comunicat.
Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă ataşamentul faţă de valorile pe care această iniţiativă le simbolizează.
„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM”, a spus, la rândul său, Bogdan Costaş, directorul general al operatorului aerian naţional.
Când încep zborurile TAROM cu avionul „Mircea Lucescu”
Aeronava „Nadia Comăneci” a fost prima din flota TAROM care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice, şi continuă să deservească pasagerii TAROM.
Noul Boeing 737 MAX „Mircea Lucescu” se va alătura din această vară flotei TAROM şi va deservi zborurile spre marile capitale europene.
„În luna iulie va veni primul Boeing 737 MAX, în luna august al doilea, iar în martie anul viitor a treia aeronavă”, a precizat directorul general al TAROM, în urmă cu câteva săptămâni.
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