Curier Județean

FOTO | Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă”

Au fost finalizate lucrările de decolmatare a cursului de apă Fărău, au anunțat, marți, 2 iunie 2026, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

„Colegii noștri din cadrul Formației Aiud, Sistemul Hidrotehnic Aiud, în strânsă colaborare cu Serviciul Atelier Mecanic, au finalizat cu succes lucrările de decolmatare pe cursul de apă Fărău, în aval de localitatea Fărău, județul Alba.

Rezultatul? Un sector de 3 km igienizat și pus în siguranță, reducând semnificativ riscul de inundații în zonă.

Le mulțumim colegilor care, prin munca lor împletită cu forța utilajelor, au asigurat recalibrarea albiei și tranzitul optim al debitelor – lucrări preventive executate astăzi, pentru a evita intervențiile de urgență de mâine!”, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

sursa foto: Apele Române Mureș / Facebook

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