FOTO | Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune
Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune
Peste 14.000 de lei au fost strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care s-au implicat și au participat la acțiune.
Inspectoratul de Poliție Județean Alba mulțumește tuturor persoanelor care au participat și au sprijinit Crosul Umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel”, desfășurat în data de 1 Iunie 2026, în Șanțurile Cetății Alba Carolina.
Evenimentul a reunit cetățeni, polițiști, pompieri și jandarmi care au ales să alerge împreună pentru o cauză nobilă.
În urma donațiilor și contribuțiilor strânse în cadrul acestei acțiuni, a fost colectată suma de 14.232 de lei. Fondurile au fost împărțite în mod egal, fiecare dintre cei doi copii, Matei și Mabel, primind suma de 7.116 lei.
Le mulțumim tuturor participanților, voluntarilor și susținătorilor care au ales să fie alături de noi.
Mulțumiri speciale se îndreaptă către Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Corpul Național al Polițiștilor și Profi pentru implicarea în această inițiativă.
Împreună, cetățeni și reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, le-am transmis că suntem MAI aproape de ei.
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